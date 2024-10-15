شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البيض في السعودية.. وتباين« منتجات الألبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار البيض المحلي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الحليب ومنتجات الألبان.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر البيض المحلي سجل 17.77 ريال في شهر سبتمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 5.5%. أسعار الحليب أفادت بأن سعر الحليب الطازج المحلي استقر على أساس شهري عند 6 ريالات للتر، فيما انخفض سعر الحليب السائل المعلب 1.4% إلى 3.65 ريال.

وذكرت ان سعر الحليب البودرة المعلب ارتفع بنسبة 0.1% إلى 85.38 ريال، فيما ارتفع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 1.1% إلى 47.35 ريال.

وأشارت إلى أن سعر اللبن الطازج المحلي انخفض بنسبة 0.1% إلى 8.5 ريال، بينما استقر سعر اللبن الزبادي عند ريالين، وانخفض سعر القشطة بنسبة 0.2% إلى 6.5 ريال.

وانخفض سعر الجبن الشيدر بنسبة 0.4% في شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري، إلى 6.87 ريال، بينما انخفض سعر الجبن الكاسات المحلي 5.1% إلى 17.73 ريال.

وبلغ سعر الجبن الكاسات المستورد 7.78 ريال، منخفضا بنسبة 0.4%، في حين تراجع سعر الجبن المثلثات 1.1% إلى 5.27 ريال.