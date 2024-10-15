إيلون ماسك تجسّس على آمبر هيرد في معلومات تكشف لأوّل مرّة، فما السّبب؟

انتشرت عدّة تقارير تزعم أنّ إيلون ماسك حاول التجسّس على آمبر هيرد من خلال محقّقَين خاصَّين، كما زعمت التقارير أيضًا أنّ أغنى رجل في العالم استخدم كاميرات تعمل بالأشعّة تحت الحمراء في محاولة لإثبات “إخلاصها”.

بدأ ماسك العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين باعتباره مليارديرًا غير معروف نسبيًّا ولطيفًا نسبيًّا يرغب في نقل البشر إلى المرّيخ، لكنّه أصبح شخصيّة مثيرة للجدل بشكل متزايد خلال السّنوات الأخيرة بسبب آرائه حول السّياسة والأخلاق.

يُزعم الآن أنّه تجسّس على “هيرد”، التي واعدها حتى عام ٢٠١٧، في محاولة لإثبات ما إذا كانت تخونه بينما كانت مشغولة في أستراليا بتصوير فيلم Aquaman في العاصمة في “جولد كوست”.

ووفقًا لمراسل صحيفة “ديلي ميل”، قرر “ماسك” الاستعانة بشركة تحقيقات خاصّة متخصّصة في الغش، لمراقبتها لعدّة أشهر بتكلفة تبلغ حوالي ٦٦.٥٠٠ دولار.

وبحسب ما ورد استخدم التّحقيق طائرات بدون طيّار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتتبّع الممثّلة، التي كانت لها في ما بعد علاقة مثيرة للجدل مع جوني ديب، بعد أن زُعم أنّها كانت على علاقة غراميّة مع لاعب كرة قدم أسترالي. على الرّغم من أنّ المعلومة تمّ إرجاعها إلى شركة SpaceX، وهي شركة ” ماسك ” الخاصّة.

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نذكر أنّ أيلون ماسك ظهر مؤخّرًا على خشبة المسرح في تجمّع دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، إذ أثار انتقادات بسبب دخوله إلى المسرح أثناء قفزه.