متابعة- رصاصة تُصيب أحمد العوضي في “فهد البطل” فمن الجاني؟

يتابع مسلسل “فهد البطل”، من بطولة الممثّل أحمد العوضّي، أحداثه الشيّقة، خلال فترة عرضه في شهر رمضان المبارك.

في هذا السيّاق، شهدت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل تطوّرات عديدة أبرزها: إصابة فهد البطل_أحمد العوضي برصاصة أطلقها شخص مجهول، كان يركب على الدراجة النارية، لكن الرصاصة تستقر في كتفه ولا تصيبه بأي مكروه.

طرد توفيق التمساح –البزاوي، لـ فهد البطل – احمد العوضي، بسبب المشاجرة التي حصلت بين فهد والعمدة غلّاب.

يعلم أحمد عبد العزيز –غلاّب، أن وفاء زوجته -صفاء الطوخي-،أفشت سرّه وأخبرت ابنها بأنّه ليس إبن غلاّب وبأنّ له أخوة لا يعرفهم.

يأخذ غلاّب زوجته وفاء لتشاهد جثّة شرشابي، مؤكّدًا لها بأنّه قتله ثأرًا لشقيقه حماد.

يكتشف محمود البزاوي -توفيق التمساح-، أنّ ابنته تقوم بإجراء عمليّة إجهاض، بعدها يذهب إلى المستشفى، حيث تُجرى عمليّة الإجهاض ليخبُره الطبيب أنّ الجنين ما زال حياً.

نذكر أنّ الحلقة الحادية عشرة، من العمل، تعتبر نقطة فاصلة في مشوار الممثّل أحمد عبد العزيز، الذي أتقن دور الشر، بشكل لافت، خلافًا للادوار التي قدّمها في الفترة الماضية.

كما تميّزت الممثّلة كارولين عزمي، بحضورها بدور الفتاة الشعبيّة في العمل خلافًا لطبيعة حياتها الحقيقيّة خصوصًا أنّها من عائلة ميسورة جدًّا.

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نذكر أنّ مسلسل “فهد البطل”، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمّد عبد السّلام وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في إطار شعبيّ مع خطّ دراميّ صعيديّ من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السّقّا، محمود البزاوي، يارا السّكري،كارولين عزمي، صفاء الطّوخي، صفوة، عزّت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم وآخرين.