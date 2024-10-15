إسعاد يونس تحكي كواليس مكالمة أحمد السقا لها

احتفلت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس مع فريق عمل مسلسلها الأخير "تيتا زوزو" بنجاحه، وذلك خلال استضافتها لهم في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه عبر قناة dmc.

وتحدّثت إسعاد خلال الحلقة عن كواليس المكالمة الهاتفية التي تلقتها من النجم أحمد السقا، بعد مشاهدته للمسلسل، فقالت: "أحمد السقا كلّمني وهو بيهتف، ومفيش مخلوق في المسلسل إلا لما جاب سيرته وشكر فيه وفي الأداء والمزيكا، والمخرجة شيرين عادل فوق الجميع". وأضافت: "رد فعل أحمد السقا على المسلسل يهمني أوي، لأني زي أمه ودايما يقوللي الحقيقة ورأيه مهم، ومن أهم الحاجات مكالمات فويس نوتس من أطفال بيتابعوا المسلسل".

مسلسل "تيتا زوزو" هو بطولة: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام ابراهيم، ندى موسى...، ومن تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه حول الدكتورة "اعتزاز عبد المقصود"، وهي أم لأربعة أبناء وجدّة لسبعة أحفاد يعتبرونها مَثَلهم الأعلى، وحين يقعون في مشكلة يلجأون إليها وهي تحاول دائماً التقرّب منهم وتحب ما يفعلونه وتسعى لتعلّمه، ولكن نرى"اعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربّي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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