شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مصابى حادث طريق الإسماعيلية السويس والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أسماء العمال ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، حيث لقى عامل مصرعه، وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم أتوبيس تابع لأحد المصانع ببورسعيد وسيارة نقل على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس لنقل عمال أحد المصانع بمحافظة بورسعيد وسيارة نقل، على طريق الإسماعيلية السويس.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع عبد الله محمد عبد المعطي مقيم شارع الترعة، كسفريت مركز فايد الإسماعيلية " متوفى" وإصابة كلا من محمد ناجي محمد عبد الرحيم، 31 عام، مقيم الواصفية، مصابا بكسر بالفك السفلي واشتباه نزيف بالمخ، سائق الميكروباص، وآية حسن فهمي حسن، 25 عام، مقيمة فايد، مصابة بجرح بالوجه وكدمة بالظهر، ومحمد قصري عبد الصمد قصري، 31 عام، مقيم فايد، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد رضا محمد أحمد خليفة، 25 عام، مصاب جرح بالساق اليمنى وجرح بالفم، وعماد أحمد سعد الله عبد الله، 29 عام، ومقيم فنارة، مصاب بجرح في الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وأسامة أحمد حسين عبد الله، 41 عام، مقيم بفايد، مصاب بكدمة بالرأس، وعبد الرحمن عماد الدين حافظ، 26 عام، مقيم أبو سلطان، مصاب بجرح في الساق اليسرى، ومصطفى أحمد علي إسماعيل، 26 عام، مقيم فايد، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حسن فؤاد توفيق، 23 عام، مقيم قمة فايد، مصاب بجرح في الفم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وفارس منصور الطاهر أبو الحسن، 22 عام، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

