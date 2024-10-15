شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تشدد على متابعة تقييمات الطلاب والحضور بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

شددت المديريات التعليمية على أهمية متابعة تقييمات الطلاب فى المدارس حيث وجهت قيادات الإدارات والموجهين العموم بالمديريات والموجهين الأوائل بأهمية متابعة تقييمات الطلاب الأسبوعية والواجبات المنزلية وكيفية تعامل المعلمين مع هذه التقييمات، حيث أن هذه الخطوات مهمة بشأن استقرار وانتظام العام الدراسى الجارى، كما وجهت أيضا بأهمية تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومتابعة حضور الطلاب بالمدارس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتجاوز نسب الغياب المقررة.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الاسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الاسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادي، بجانب التقييم الاسبوعي للصف الاول الاعدادي، والتقييم الاسبوعي للصف الاول الثانوي، على بوابة التعليم الالكترونيه بموقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والإداءات الصفية. https://moe.gov.eg/elearningenterypage/