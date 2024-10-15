روجينا تكشف سبب خسارتها الوزن

خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، على هامش تكريمها في ملتقى "نجم العرب"، كشفت الفنانة روجينا السبب الذي دفعها لتخسيس وزنها خلال الفترة الماضية.

وقالت روجينا إنها تخضع لحمية غذائية من أجل خسارة الوزن والظهور بشكل مختلف، مضيفةً: "دايت مقصود عشان الشخصية الجديدة، هو إن شاء الله رمضان 2025 لقائي مع مي ممدوح المخرجة الجميلة والمؤلف محمود عزت، مسلسل مختلف وجريء وجديد وقضية من قضايا المرأة اللي إحنا كلنا بنجاهد علشانها، الرجالة هيزعلوا كتير، إحنا لسه في مراحل التحضير ماشيين كويس وجهد مبذول ومي مخرجة بتهتم بالتفاصيل، ربنا يوفقهم".

وعن رأيها في الجدل المُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت روجينا: "أنا مليش في الجدل ولا الإشاعات، أنا برد أو بقول الحاجة اللي عايزة أقولها في وقت معين سواء عايزة أوصل رسالة أو أبعت للناس حاجة دا بعمله وقت ما ببقى حاسه إني عايزة أعمله".

يُذكر أنه عُرض لروجينا في موسم رمضان الماضي مسلسل "سر إلهي"، المؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته: محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، ونهى عابدين...

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