بنجامان مندي اقترض المال من زملائه في سيتي خلال فترة سجنه بتهمة الاغتصاب

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : كشف المدافع الفرنسي بنجامان مندي الإثنين خلال الاستماع إليه في جلسة أمام محكمة العمل في مانشستر، أنه اقترض المال من زملائه في فريقه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي لدفع الرسوم القانونية وما يتوجب عليه كنفقة لطفله، وذلك بعد إيقافه لاتهامه بارتكاب جرائم جنسية.

ويطالب مندي فريقه السابق سيتي بمبلغ 11.5 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار) كرواتب غير مدفوعة بعدما توقف بطل الدوري الممتاز عن دفع مستحقاته المالية عقب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في عام 2021.

وتمت تبرئة الدولي الفرنسي السابق في المحاكمة الأولى في كانون الثاني/يناير 2023 من ست تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع شابات أو مراهقات.

وفي محاكمة ثانية في تموز/يوليو 2023، تمت تبرئته من اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.

ونفى مندي الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي في حزيران/يونيو 2023، جميع التهم الموجهة اليه.

وانضم مندي في صيف 2023 إلى لوريان الفرنسي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية.

وذكرت وثائق المحكمة أن مندي "استنفد ماله بسرعة كبيرة" واضطر إلى بيع قصره في شيشر لتغطية الرسوم القانونية والفواتير ومدفوعات إعالة الطفل بعد حجب راتبه.

وقال اللاعب "كافحت لدفع إعالة طفلي، وراودني شعور مريع. أقرضني (زملاؤه السابقون في سيتي) رحيم سترلينغ و(البرتغالي) برناردو سيلفا و(الجزائري) رياض محرز المال لمساعدتي في محاولة دفع الرسوم القانونية ودعم أسرتي".

وزعم مندي أنه حصل على تأكيدات من مسؤول كبير في سيتي بأنه سيحصل على أجره غير المدفوع بمجرد تبرئته من التهم.

واصل النادي دفع راتب مندي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني شهريا بعد اعتقاله الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكنه ارتأى بعدها أنه لم يعد مجبرا على فعل ذلك بعد توجيه الاتهام إلى اللاعب وتحديد شروط الكفالة وإيقافه من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ما عنى أنه لم يعد قادرا على أداء واجباته كلاعب.

وأضاف مندي "لم يعتذر لي مانشستر سيتي في أي وقت أو حتى يعترف بأن أفعاله كادت تكلفني كل شيء. أعتقد أنه من العدل والإنصاف أن أحصل على الراتب الذي كنت سأتقاضاه لولا اعتقالي زورا بسبب جرائم لم أرتكبها".