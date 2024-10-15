فرناندو غاغو يعود إلى بوكا جونيورز كمدرب

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس : عاد لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني السابق فرناندو غاغو إلى بوكا جونيورز الذي دافع عن ألوانه كلاعب على فترتين وبدأ معه مسيرته الكروية، كمدرب خلفا لدييغو مارتينيس وفق ما أعلن نادي العاصمة بوينوس أيرس.

وقال رئيس النادي النجم الدولي السابق خوان رومان ريكيلمي "يعلم فرناندو أنه في منزله ونحن سعداء جدا بوجوده هنا".

ويغادر ابن الـ38 عاما الدوري المكسيكي حيث تولى تدريب غوادالاخارا منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، من أجل العودة إلى فريق تأسس في صفوفه بين 1991 و2004 وخاض معه بداية مشواره الاحترافي من 2004 حتى 2006، قبل الانتقال إلى القارة الأوروبية حيث دافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني من 2007 حتى 2012 في فترة تخللتها إعارته لروما الإيطالي.

توج غاغو مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرتين وبكل من الكأس والكأس السوبر مرة، قبل الانتقال إلى المنافس المحلي فالنسيا ومن ثم العودة إلى بوكا جونيورز حيث لعب من 2013 حتى 2019، محرزا خلال هذه الفترة لقب الدوري ثلاث مرات في مسيرة مَرَّ خلالها بفيليز سارسفيلد أيضا، أولا على سبيل الإعارة (2013) ثم بعقد لموسم أنهى به مشواره كلاعب عام 2020.