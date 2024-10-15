تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر الذهب بنحو 40 جنيها اليوم الثلاثاء، ببداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 3047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 4063 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18 % إلى نحو 2644 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.