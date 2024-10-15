قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام حسن، نظيره موريتانيا بقيادة أمير عبدو، في إطار لقاءات الأسبوع الرابع من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في لقاء الأسبوع الثالث ضد منتخب موريتانيا، الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بالفوز على كل فرق مجموعته، إذ حقق الفوز على بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.

فيما يقبع منتخب موريتانيا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، إذ فاز على بوتسوانا، وخسر من مصر وكاب فيردي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر وموريتانيا عبر القناة الألمانية «Sportdigital» بشكل مجاني، ويمكن من خلال الخطوات التالية ضبط تردد القناة:

تردد قناة «Sportdigital»

القمر الصناعي: «أسترا 19».

التردد: 11185 (DVB-S2).

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي (V).

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق عصام الشوالي.