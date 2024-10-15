صحيفة أمريكية: إسرائيل تواجه نقصا وشيكا في الصواريخ الاعتراضية لمنظوماتها الدفاعية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين، اليوم الثلاثاء، بأن متطلبات الحرب المكثفة جعلت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على الولايات المتحدة لسد الثغرات في الدفاعات الجوية.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل تواجه نقصا وشيكا في الصواريخ الاعتراضية لمنظوماتها الدفاعية.

وفي سياق متصل، قالت المتخصصة السابقة بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية، دانا سترول، إن مشكلة الذخائر الإسرائيلية خطيرة للغاية، موضحة أنه في حال ردّت إيران على الهجوم الإسرائيلي المرتقب، وانضم إليها حزب الله، فإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستستنفد بشكل كامل.

وأمس الاثنين، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول في البنتاجون، قولهم إن واشنطن وافقت على نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.

وقال البنتاجون، إن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب هجوم إيران.