شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأجواء.. "الأرصاد" يبين حالة الطقس خلال اليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانًا بحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، خلال اليوم الوطني 94.

ويتوقع المركز عبر حسابه على منصة إكس، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، تتأثر بها الأجزاء التهامية. نشاط الرياح السطحية كما يتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، مع ارتفاع الأمواج داخل البحر الأحمر.

وأشار إلى استقرار الأجواء خلال النهار بوجه عام على وسط وشمال وشرق المملكة. ارتفاع نسب الرطوبة ونبه "الأرصاد" من ارتفاع نسب الرطوبة الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية، ومن سواحل منطقة المدينة المنورة حتى منطقة جازان.

وتبقى درجات الحرارة معتدلة مع ساعات المساء على مناطق وسط وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات.