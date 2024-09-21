اخر توقعات ليلى عبد اللطيف: السعودية على موعد مع كارثة في نهاية سبتمبر !

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:08 صباحاً - في حلقة جديدة من برنامجها، كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن مجموعة من التوقعات المثيرة، مشيرةً إلى أن المملكة العربية السعودية ستشهد أحداثًا غير مسبوقة في نهاية سبتمبر . هذه التوقعات أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف.

أمطار غزيرة في السعودية: تحذيرات من كارثة في سبتمبر

ليلى عبد اللطيف توقعت أن تشهد السعودية في سبتمبر هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة. وأشارت إلى أن هذه الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول، مما قد يتسبب في حوادث مؤسفة مثل جرف السيارات ووقوع ضحايا. هذه التنبؤات تأتي في وقت شهدت فيه البلاد بالفعل أمطارًا غزيرة أدت إلى توقف حركة السير في عدة مناطق.

تأثيرات التغيرات المناخية

تتزامن توقعات ليلى مع تقارير من خبير الطقس عبدالله العصيمي، الذي أشار إلى حالة ممطرة جديدة ستبدأ في أجزاء من المملكة. هذه الظواهر المناخية تعكس التحديات التي تواجهها السعودية في ظل التغيرات المناخية، مما يثير الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

تغييرات مستقبلية في التعليم السعودي

بالإضافة إلى التنبؤات المتعلقة بالأحوال الجوية، أشارت ليلى إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بتوجيه إنشاء أكبر مجمع طبي وتعليمي في الوطن العربي. سيكون هذا المجمع بمثابة نقطة جذب للطلاب العرب، مما قد يغير مجرى التعليم في المنطقة.

التحذيرات من النشاط العسكري الإيراني

في سياق آخر، توقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا تحركات عسكرية إيرانية، حيث ذكرت أنها ترى سفنًا حربية وطائرات مسيرة تحمل صواريخ. هذه التوقعات قد تثير القلق في المنطقة، خاصةً في ظل الأوضاع السياسية المتوترة.

توقعات بعمليات اغتيال

ليلى لم تتوقف عند هذا الحد، بل توقعت أيضًا حدوث عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية بارزة. هذه التوقعات تعكس المخاطر السياسية التي قد تواجهها بعض الدول العربية في المستقبل القريب.

في الختام: تتزايد التساؤلات حول دقة توقعات ليلى عبد اللطيف، خاصةً مع الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة. يبقى أن نرى كيف ستتجلى هذه التنبؤات على أرض الواقع، وما إذا كانت ستؤثر على مسار الأحداث في السعودية والدول المجاورة.