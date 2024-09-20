شكرا لقرائتكم خبر عن في عهد الملك المؤسس.. تطور عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.