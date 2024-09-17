شكرا لقرائتكم خبر عن "تمور المدينة المنورة".. الذكاء الاصطناعي يدعم ممارسات الزراعة المستدامة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد باحثون وخبراء أكاديميون في مجال الذكاء الاصطناعي، أن بناء النظم الإلكترونية الشاملة في المجال الزراعي، وتطوير الأدوات المدعومة تقنيًا، يسهم في تطبيق أفضل الممارسات للزراعة المستدامة في المملكة.

بالإضافة إلى معالجة مجموعة واسعة من التحديات الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها موسم تمور المدينة المنورة لاستعراض مستقبل الزراعة تقنيًا، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ونخبة من الباحثين والمهتمين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر الغرفة التجارية في المنطقة.

مراقبة صحة المحاصيل

واستعرضت الورشة نماذج لأدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة المحاصيل بشكل مستمر، والكشف عن العلامات المبكرة للأمراض أو الإجهاد، وتوفيرها لرؤى قابلة للتنفيذ من أجل المعالجة في الوقت المناسب.



29 ألف مزرعة

إلى جانب أنظمة تتنبأ بنشاط الآفات الزراعية، ما يُساعد المزارعين على تطبيق إجراءات مكافحة الآفات في الأوقات الأكثر فاعلية، لتقليل خسائر المحاصيل وتقليل استخدام المواد الكيميائية.

وتأتي الورشة ضمن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة 2024 الذي يهدف إلى التعريف بأنواع ونخيل التمور ونشر فوائدها الغذائية، مع عرض وتسويق حصاد ما يزيد على 29 ألف مزرعة من مختلف محافظات المنطقة، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة طيلة أيام الموسم.