مسك تواصل تمكين شباب عسير

وقدمت «جولة مسك» 24 جلسة حوارية وتجربة مُلهمة، شارك في إثرائها رؤساء تنفيذيون وروّاد أعمال وأصحاب تجارب مجتمعية ومبادرات شبابية غير ربحية من المستفيدين من برامج مؤسسة مسك. كما قدَّمت الجولة 34 ورشة عمل لتطوير مهارات الزوار والمستفيدين في المجالات القيادية والريادية والمُجتمعية والمهنية.
يذكر أنّ «جولة مسك»، التي تنظمها مؤسسة مسك في مختلف مناطق المملكة منذ عام 2022، تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي يسهم في إحداث تغيير إيجابي للفرد والمجتمع.
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