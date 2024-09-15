شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الهلال الأحمر" ينظم فعاليات أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية