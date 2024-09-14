شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المدينة المنورة، إنشاء مشروع مجمع تجاري في حي جشم بالمدينة المنورة.
يأتي هذا بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة. اعتمدت This is a Twitter Status تنفيذ
مشروع تجاري بحي جشم، بهدف
تنمية القطاع التجاري في المنطقة .
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وتستهدف استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلك.
يأتي هذا بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة. اعتمدت This is a Twitter Status تنفيذ
مشروع تجاري بحي جشم، بهدف
تنمية القطاع التجاري في المنطقة .
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#أمانة_المدينة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) September 13, 2024
اعتمدت #أمانة_المدينة تنفيذ
مشروع تجاري بحي جشم، بهدف
تنمية القطاع التجاري في المنطقة .
#المدينة_المنورة pic.twitter.com/yI15Aaefyu
تعزيز الفرص الاستثمارية المميزةوبيّنت الأمانة أن مساحة المشروع تبلغ 2607.05 أمتار مربعة، ويحتوي على مواقف للسيارات، ومصلى ومرافق خدمية.
وتستهدف استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلك.