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اعتماد مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المدينة المنورة، إنشاء مشروع مجمع تجاري في حي جشم بالمدينة المنورة.
يأتي هذا بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة. اعتمدت ⁧This is a Twitter Status⁩ تنفيذ
مشروع تجاري بحي جشم، بهدف
تنمية القطاع التجاري في المنطقة .
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)

تعزيز الفرص الاستثمارية المميزة

وبيّنت الأمانة أن مساحة المشروع تبلغ 2607.05 أمتار مربعة، ويحتوي على مواقف للسيارات، ومصلى ومرافق خدمية.
وتستهدف استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلك.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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