اعتماد مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة، إنشاء مشروع مجمع تجاري في حي جشم بالمدينة المنورة.يأتي هذا بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في المدينة المنورة. وبيّنت الأمانة أن مساحة المشروع تبلغ 2607.05 أمتار مربعة، ويحتوي على مواقف للسيارات، ومصلى ومرافق خدمية.وتستهدف استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلك.