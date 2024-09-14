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أجنبي يتحدث عن كرم السعوديين: يتقاتلون على الحساب بدلا عني .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعرب رجل أجنبي عن حبه الشديد للمملكة وأهلها والتعامل معه بكرم وبدون رفع الأسعار لأنه سائح .

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يقول :” في أعطوني العطف والصراحة، ولا يأخذون مني الأموال، وهم دائماً يتقاتلون على الحساب عني، بينما بالدول الأخرى يرفعون الأسعار لأني سائح ويروني كومة أموال”.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” عموم الجزيرة العربية منبع للكرم والأصالة .”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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