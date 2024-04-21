- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 86439 ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصائيتها للتطوع للربع الأول لعام 2024م.
وبلغ عدد الساعات التطوعية 86439 ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة 772 فرصة تطوعية، تنوعت مابين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف.
وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من الفرص التطوعية بعدد 352 فرصة وجاءت محافظة جدة ثانياً بعدد 350 فرصة، وثالثاً محافظة الطائف بعدد 70 فرصة.
وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 1512، بلغ عدد الذكور 832، أما عدد الإناث بلغ 680، فيما يشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ.
وتتيح الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم، وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وبلغ عدد الساعات التطوعية 86439 ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة 772 فرصة تطوعية، تنوعت مابين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف.
تأهيل المتطوعين والمتطوعاتكما شملت المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من الفرص التطوعية بعدد 352 فرصة وجاءت محافظة جدة ثانياً بعدد 350 فرصة، وثالثاً محافظة الطائف بعدد 70 فرصة.
وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 1512، بلغ عدد الذكور 832، أما عدد الإناث بلغ 680، فيما يشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ.
حرص على تطوير المنسوبينوتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
وتتيح الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم، وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.