ألوان ظلال عيون مشرقة رائجة لصيف 2025.. لا غنى عنها هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:52 صباحاً - مع قدوم فصل الصيف تتحوّل الإطلالات الجمالية إلى ما هو أكثر جرأة وحيوية، وفي صيف 2025 تعود ظلال العيون الملوّنة إلى الواجهة بقوة؛ لتضفي لمسة من الانتعاش والتفرّد على المكياج اليومي والمسائي على حدّ سواء. هذه التدرّجات لا تضفي فقط لمسة ملوّنة على مكياجك، بل تعبّر أيضاً عن جرأة، وحيوية صيفية بامتياز. من منصّات عروض الأزياء إلى صفحات خبراء المكياج، برزت خمسة ألوان رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها هذا الموسم، وهي الأزرق، والبرتقالي، والوردي، والأصفر إلى جانب الأبيض.

في الآتي، "الخليج 365" تأخذك في جولة سريعة إلى منصات العروض العالمية؛ لتتعرفي إلى ألوان ظلال عيون مشرقة رائجة لصيف 2025، ونصائح لاختيار الظلال التي تناسبك؛ لتواكبي أحدث صيحات المكياج بأناقة واحتراف.

ظلال العيون البرتقالية.. دفء الصيف على الجفون

من عرض زيميرمان Zimmermann-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اللون البرتقالي بدرجاته الغنيّة مثل المرجاني، والقريب إلى النحاسي، هو أحد أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2025؛ حيث يمنح الوجه إشراقة طبيعية دافئة تشبه وهج الشمس عند الغروب. يمكنك اعتماد ظلال العيون البرتقالي بأسلوب مونوكروم عبر دمجه على كامل الجفن، أو مزجه مع ألوان ترابية كالذهبي والبرونزي؛ لمظهر متكامل مع سمار البشرة الصيفي.

نصيحة جمالية: الظلال البرتقالية تُناسب مختلف ألوان البشرة، لا سيما المتوسّطة والداكنة، وتُضفي إشراقة لافتة على العيون الخضراء والزرقاء.

ظلال العيون الوردية البنفسجية.. صيحة جريئة بامتياز

من عرض توم فورد Tom Ford -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ تعشقين الجرأة، فإنّ ظلال العيون الوردية لصيف 2025 تمنحك تذكرة عبور إلى عالم من الألوان الرقيقة والمتوهّجة. لا تتردّدي في تجربتها، واجعلي من جفونك لوحةً فنية تعبّر عن مزاجك الصيفي بكلّ حريّة. برزت هذه الصيحة كأحد أقوى اتجاهات مكياج صيف 2025؛ لتعيد إلى الأذهان جرأة التسعينيات. طبّقي الظل بطريقة موسّعة تمتدّ خارج الجفن المتحرّك؛ لتحصلي على لوك فنيّ وجريء. واتركي بقية المكياج ناعماً وغير لامع، مع شفاه نيود وبشرة مخملية؛ لتسمحي للعيون أن تكون مركز الإطلالة.

نصيحة جمالية: تبدو الدرجات الوردية الباردة أو البنفسجية الزهرية رائعة على البشرة الفاتحة والمتوسطة، والبشرة الحنطية أو الزيتونية.

ظلال العيون الخضراء.. صيحة مفعمة بالحيوية

من عرض بيار كاردان Pierre Cardin-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في موسم تفيض فيه الألوان بالحياة والتجديد، برزت صيحة ظلال العيون الخضراء كإحدى أقوى صيحات مكياج صيف 2025؛ لتؤكد أن الجرأة في المكياج لم تعد خياراً بل أسلوب حياة. اللون الأخضر، بكل تدرّجاته من النيون الصارخ إلى الزيتوني الغني، يرمز إلى الطاقة، والحيوية، والتحرّر. وهو يعكس مزاج المرأة العصرية التي لا تخشى لفت الأنظار، وتستخدم مكياجها كأداة تعبير جمالية وفنية في آنٍ واحد. اختاري الأخضر الباستيلي أو الليموني وطبّقيه بأسلوب أيلاينر مجنح غرافيكي على خط الجفون المتحركة؛ لمظهر فنيّ عصري.

نصيحة جمالية: ظلال العيون الخضراء تناسب جميع ألوان البشرة، شريطة اختيار التدرّج المناسب. هذا اللون مثالي للبشرة الفاتحة إلى المتوسطة. أما الأخضر الزيتوني أو الزمردي فيليق بالبشرة الحنطية والداكنة.

ظلال العيون الزرقاء.. صيحة من وحي الثمانينيات

من عرض ليودوفيك دي سان سيرنين Ludovic de Saint Sernin-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

اللون الأزرق بمختلف تدرّجاته، من الفيروزي البحري والكوبالت الكهربائي، إلى الرمادي المزرق، يتصدر صيحات ألوان ظلال العيون لصيف 2025. كما وبرزت العيون الملوّنة بأطياف الأزرق كرمز للثقة والتميّز. لإطلالة صباحية منعشة، يكفي تطبيق ظل أزرق فاتح على الجفن المتحرّك مع لمسة ماسكرا. أما في السهرات، فجربي دمج تدرّجات الأزرق الداكن مع لمسة لامعة على الزاوية الداخلية للعين لمظهر دراماتيكي وساحر.

نصيحة جمالية: يناسب الظل الأزرق العيون البنية والعسلية بشكل خاص؛ إذ يُبرز دفء القزحية ويمنحها إشراقة جذّابة.

ظلال العيون البيضاء.. صيحة تعكس فلسفة جمالية

من عرض بيت دولارت Peet Dullaert-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في زمن تتخطى فيه صيحات الجمال كل التوقّعات، تعود ظلال العيون البيضاء بقوّة؛ لتفرض نفسها كلون الموسم لصيف 2025، بأسلوب فريد يجمع بين النقاء والبُعد الفني. بعيداً عن التقاليد، يُستخدم الأبيض هذا الموسم ليس فقط على الزاوية الداخلية للعين، بل يُطبّق بالكامل على الجفون والحواجب أيضاً بأسلوب مونوكروم جريء. ظلال العيون البيضاء لصيف 2025 ليست مجرّد صيحة عابرة، بل هي انعكاس لفلسفة جمالية جديدة تعتمد على النقاء، والابتكار. جرّبيها، وامنحي نظرتك توقيعاً خاصاً يواكب هذا العصر.

نصيحة جمالية: رغم أن الأبيض يبدو لوناً محايداً، إلا أن طريقته في التفاعل مع البشرة تعتمد على الملمس والإضاءة. مثلاً، يتكامل الظلال الأبيض مع البشرة الفاتحة، حيث يبرز التفاصيل الدقيقة. بالنسبة للبشرة الحنطية أو الدافئة، يُفضّل مزج الأبيض مع لون بيج فاتح أو لؤلؤي لخلق تباين ناعم وغير حاد. أما للبشرة الداكنة، فينصح باختيار الظلال البيضاء بتركيبة كريمية مع لمعة خفيفة لإبراز التباين بأسلوب أنيق وغير باهت.

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نصائح عامة لاعتماد ظلال العيون الملوّنة في الصيف: