الفرق بين صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة... مميزات وعيوب كل منهما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:57 صباحاً - صبغ الشعر، هو وسيلة رائعة لتجديد الإطلالة، لكن اختيار الصبغة المناسبة يلعب دوراً مهماً في الحصول على النتائج المثالية. بين الصبغات الدائمة وشبه الدائمة، تختلف الخيارات من حيث التركيب، وثبات اللون، ومدى تأثيرها على صحة الشعر. لذا، كيف يمكنك تحديد النوع الأنسب لاحتياجات شعرك؟ وما الفرق بين الصبغات الدائمة وشبه الدائمة؟ مميزاتهما وعيوبهما؟ والطرق الصحيحة والآمنة لصبغ الشعر؟! في الآتي، "الخليج 365" تجيب عن هذه التساؤلات ونقدم لك نصائح قيّمة لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح لتحقيق لون شعر جذاب مع الحفاظ على صحة شعرك في الوقت نفسه.

ما هي الصبغات الدائمة؟

الصبغات الدائمة تحتوي على مواد كيميائية

صبغات الشعر الدائمة، تعدّ الخيار المثالي لتغيير لون شعرك لوقت يدوم طويلاً من 6 إلى 8 أسابيع أو أكثر، قبل أن يحتاج الشعر إلى تجديد الصبغة، الصبغات الدائمة تحتوي على مواد كيميائية مثل الأمونيا ومؤكسدات تفتح مسام الشعر، وتسمح للصبغة باختراق الشعرة لتغيير لونها بشكل دائم. لذا، تُعد من أكثر الخيارات شيوعاً عندما يتعلق الأمر بتغطية الشعر الأبيض أو تغيير اللون بشكل جذري.

مميزاتها:

تتميز الصبغات الدائمة بقدرتها على الحفاظ على اللون لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية لمن تبحث عن تغيير دائم في اللون.

تتوفر الصبغات الدائمة في مجموعة متنوعة من الألوان التي تناسب جميع الأذواق، بدءاً من الألوان الطبيعية إلى الألوان الجريئة.

تقدّم الصبغات الدائمة نتائج دقيقة، حيث تضمن اللون المطلوب بكل دقة، وتعدّ خياراً ممتازاً للواتي يبحثن عن الاستمرارية في إطلالاتهن.

عيوبها:

تحتوي الصبغات الدائمة على مواد كيميائية قد تتسبب في جفاف الشعر أو تلفه مع الاستخدام المستمر، مما يتطلب العناية بالشعر بعد صبغه باستخدام مستحضرات ترطيب وحماية.

تحتاج الصبغة الدائمة إلى وقت أطول لتطبيقها، بخاصة عند استخدامها لتغطية جذور الشعر.

تلتصق الصبغات الدائمة بالشعر بشكل دائم، مما يجعل من الصعب التخلص منها بسهولة، مقارنةً بالصبغات شبه الدائمة، التي تتلاشى تدريجياً.

تتطلب صبغات الشعر الدائمة الى تجديد الصبغة بشكل دوري لتجنب ظهور جذور داكنة.

ما هي الصبغات شبه الدائمة؟

تتميّز صبغات الشعر شبه الدائمة، بتركيبة لطيفة على الشعر مقارنة بالصبغات الدائمة، مما يجعلها مثالية للراغبات في إطلالة جديدة بمن دون التزام طويل الأمد، حيث توفر للشعر لوناً غنياً وجميلاً يستمر لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 غسلة، مما يجعلها مثالية للتجديد المؤقت أو لتجربة لون جديد. هذه الصبغات لا تحتوي على الأمونيا أو المواد الكيميائية القاسية، وتلتصق بالطبقة الخارجية للشعر دون اختراقه.

مميزاتها:

الصبغات شبه الدائمة، لا تؤذي الشعر مثل الصبغات الدائمة، كونها خالية من الأمونيا. لذلك، تعد مثالية لصاحبات الشعر التالف أو المتقصف والجاف، حيث لا تسبب جفاف الشعر.

توفر الصبغات شبه الدائمة فرصة لتغيير اللون بشكل مؤقت دون القلق من التزامات طويلة الأمد، مما يساعدك على تجربة ألوان صبغات شعر عصرية وجريئة بسهولة.

تلاشي اللون تدريجياً مع مرور الوقت، مما يتيح لكِ فرصة التبديل إلى لون آخر بسهولة.

تمنح الصبغات شبه الدائمة الشعر لوناً طبيعياً، وتعزز من لمعانه، مع الحفاظ على قوته وصحته بشكل ملحوظ.

عيوبها:

على الرغم من أنها توفر نتائج رائعة في البداية، إلا أن الصبغات شبه الدائمة نتائجها ليست طويلة الأمد، حيث يتلاشى اللون تدريجياً بعد غسل الشعر عدة مرات.

الصبغات شبه الدائمة تغطي الشيب بشكل جزئي أو بشكل مؤقت.

تتطلب الصبغات شبه الدائمة التجديد المستمر، حيث تحتاج إلى إعادة تطبيق الصبغة بشكل متكرر للحصول على اللون المطلوب.

لا تدوم طويلاً على الشعر المعالج بالكيراتين أو البروتين.

كيف تختارين الأنسب لشعرك؟

تغطية الشيب: إذا كنتِ تبحثين عن تغيير دائم وتغطية مثالية للشيب، فالصبغات الدائمة هي الخيار الأفضل.

لون مؤقت: أما إذا كنتِ تفضلين التجربة أو تحتاجين لتغيير مؤقت دون إلحاق الضرر بشعرك، فالصبغات شبه الدائمة تعدّ الخيار المثالي.

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10 نصائح لاستخدام الصبغات بطريقة آمنة

إذا كنتِ ترغبين في استخدام الصبغة بأمان، مع الحصول على نتائج مرضية، إليكِ أفضل النصائح لاستخدام الصبغات بطريقة صحيحة، لضمان حماية شعرك من التلف وتحقيق اللون المثالي. تذكري، أن الحفاظ على شعر صحي بعد الصبغ هو المفتاح لإطلالة جميلة وطويلة الأمد.

اختاري صبغات الشعر الخالية من الأمونيا، فهي أقل ضرراً على الشعر. وتأكدي من اختيار صبغة تحتوي على مواد ألطف مثل زيت الأرغان أو مستخلصات طبيعية، تساعد في الحفاظ على صحة الشعر. قبل تطبيق أي صبغة على شعرك، قومي باختبار الحساسية على جزء صغير من بشرتك. ضعي كمية صغيرة من الصبغة على البشرة، واتركيها لمدة 48 ساعة، مما يساعدك على التأكد من عدم حدوث أي رد فعل تحسسي. تجنبي غسل الشعر قبل تطبيق الصبغة، حيث إن الزيوت الطبيعية التي توجد في الشعر تحميه من تأثير المواد الكيميائية. واستخدمي الصبغة على الشعر الجاف والنظيف. اتبعي التعليمات المرفقة مع الصبغة، ولا تتركي الصبغة لفترة أطول من الوقت الموصى به، وذلك تفادياً لعدم جفاف الشعر أو تغير اللون بشكل غير مرغوب فيه. استخدمي شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ، للحفاظ على لون الشعر وحمايته من التلاشي. تطبيق ماسك ترطيب مرة أسبوعياً، لتغذية الشعر وحمايته من الجفاف. تجنبي التكرار المفرط لصبغ شعرك، للحفاظ على صحته. بعد صبغ شعرك، تجنبي التعرض المفرط لأشعة الشمس، لتفادي تلاشي لون الشعر بشكل أسرع، استخدمي مستحضرات تحتوي على واقٍ من الشمس لحماية شعرك، أو ارتدي قبعة لحمايته من الأشعة الضارة. اعتني بفروة رأسك، من خلال تدليكها بلطف بزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لتغذيتها وترطيبها. لا تهملي ترطيب شعرك بعد صبغه، خاصةً إذا كانت الصبغة تحتوي على مواد كيميائية، استخدمي ماسكات مرطبة وأمصالاً مغذية للشعر بعد الصبغ للحفاظ على لمعانه ونعومته.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفات أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب مختص.