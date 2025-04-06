الامارات | مضادات للاكتئاب والقلق.. الفنون علاج طبيعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن الفن الجماعي يساعد في علاج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة، التي نشرتها مجلة Nature Mental Health المتخصصة، إلى أن عزف الموسيقى أو الرسم أو الرقص معاً يساعد على تخفيف المتاعب بشكل ملحوظ لدى كبار السن، الذين يعانون الاكتئاب أو القلق، مشيرين إلى أن التأثير يكاد يضاهي تأثير مضادات الاكتئاب أو العلاج المتمحور حول المريض أو ممارسة التمارين الرياضية.

ولم يلاحظ الباحثون أي فرق بين فنون الرسم والرقص والموسيقى؛ ما يشير إلى أن العمل الإبداعي التعاوني في إطار المجموعة هو العنصر الأكثر أهمية، إذ تعمل الممارسة المشتركة مع العناصر الفريدة للأنشطة الفنية على تعزيز الصحة النفسية، وهذا مهم بشكل خاص لكبار السن الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على العلاجات التقليدية. يُشار إلى أن الباحثين قيّموا 39 دراسة من 21 دولة شملت أكثر من 3360 مسناً يعانون الاكتئاب و949 يعانون القلق.

ويحدث كلا المرضين بشكل متكرر في سن الشيخوخة؛ إذ يعاني نحو 7% من الأشخاص فوق سن الـ60 الاكتئاب، في حين يعاني 4% القلق.

عزف الموسيقى معاً يساعد على تخفيف المتاعب لدى كبار السن.