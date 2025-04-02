أضرار سوبر جلو للأظافر.. هل تستحق هذه الصيحة المخاطرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:23 صباحاً - لا شك أن الأظافر الجميلة تعكس الأناقة، وتُزيد من الثقة بالنفس، ولهذا تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الأظافر الصناعية والمواد اللاصقة القوية مثل سوبر جلو للحصول على مظهر مثالي وسريع. ولكن، هل تساءلتِ يوماً عن التأثيرات السلبية التي قد يخلفها هذا المنتج على صحة أظافرك وبشرتكِ؟

لأن جمالك لا يحتاج إلى حلول مؤقتة تُعرض صحتك للخطر، من المهم التعرف إلى البدائل الآمنة التي تمنحك مظهراً أنيقاً دون المساس بصحة أظافرك. في هذا المقال، سنلقي الضوء على أضرار سوبر جلو للأظافر وكيفية تجنب آثاره السلبية بأساليب أكثر أماناً، حتى تتمكني من الحفاظ على أظافرك قوية وصحية وجميلة دائماً.

ما هو سوبر جلو؟

سوبر جلو هو نوع من اللاصقات القوية التي تعتمد على مادة كيميائية تُعرف باسم سيانوأكريلات، والتي تتميز بسرعة جفافها وقوة التصاقها العالية. يستخدم هذا اللاصق عادة في الأغراض الصناعية والطبية؛ إلا أنه أصبح شائعاً في مجال التجميل؛ حيث يستخدم لتثبيت الأظافر الصناعية بشكل قوي وسريع. ومع ذلك، فإن هذه القوة اللاصقة قد تكون سلاحاً ذا حدين؛ إذ يمكن أن تسبب ضرراً بالغاً عند استخدامها بشكل متكرر أو بطريقة غير صحيحة.

أضرار سوبر جلو للأظافر

سوبر جلو له الكثير من الأضرار على الأظافر



على الرغم من أن هذا اللاصق يُعد حلاً سريعاً وفعالاً؛ إلا أنه يحمل في طياته العديد من الأضرار التي قد تؤثر سلباً على صحة الأظافر والجلد وحتى الصحة العامة:

ضعف وتكُسر الأظافر الطبيعية

عند استخدام سوبر جلو على الأظافر، فإنه يشكل طبقة سميكة تعمل على تثبيت الأظافر الصناعية. ولكن مع مرور الوقت، تضعف الأظافر الطبيعية نتيجة لعدم تعرضها للهواء والعناصر الغذائية الضرورية لنموها الصحي. كما أن إزالة الأظافر الصناعية المثبتة بسوبر جلو غالباً ما تؤدي إلى تقشر الطبقة الخارجية من الأظافر الطبيعية، مما يجعلها هشة وسهلة التكسر.

التحسس والحساسية الجلدية

يحتوي سوبر جلو على مواد كيميائية قوية قد تسبب تحسس الجلد المحيط بالأظافر، خاصة عند ملامسته للجلد لفترات طويلة. بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية شديدة تجاه المواد الموجودة في اللاصق، مما يؤدي إلى احمرار، حكة، وتورم حول الأظافر. وفي بعض الحالات، قد يتطور الأمر إلى التهابات جلدية تحتاج إلى علاج طبي.

صعوبة الإزالة وتأثيرها على صحة الأظافر

إزالة سوبر جلو ليست عملية سهلة، حيث يتطلب الأمر استخدام مواد كيميائية قوية مثل الأسيتون، والذي قد يزيد من جفاف الأظافر، ويؤدي إلى فقدانها للزيوت الطبيعية التي تحافظ على قوتها. وعند محاولة إزالة اللاصق بالقوة، قد يتم سحب طبقات من الأظافر الطبيعية، مما يجعلها ضعيفة جداً وعُرضة للتكسر والتقشير.

احتمالية التسمم عند الاستخدام الخاطئ

بما أن سوبر جلو يحتوي على مواد كيميائية قوية، فإن استنشاقه بكميات كبيرة، أو ملامسته للفم أو العينين، قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة. عند استخدامه في أماكن سيئة التهوية، قد يشعر البعض بالدوخة، الصداع، أو حتى تحسس الجهاز التنفسي بسبب استنشاق الأبخرة المتطايرة منه. كما أن ملامسته للعينين قد يسبب التهابات شديدة أو حروقاً كيميائية خطيرة، مما يستدعي تدخلاً طبياً فورياً.

تأثيره السلبي على المدى الطويل

الاستخدام المستمر لسوبر جلو على الأظافر قد يؤدي إلى أضرار تراكمية يصعب علاجها. مع مرور الوقت، قد تظهر بقع بيضاء أو تشققات على سطح الأظافر الطبيعية، مما يؤثر على مظهرها وصحتها. كما أن البعض قد يعاني من نمو غير متساوٍ للأظافر نتيجة التلف المستمر الذي يصيبها بسبب الاستخدام المتكرر لهذا اللاصق القوي.

خطر الالتهابات الفطرية والبكتيرية

عند وضع الأظافر الصناعية باستخدام سوبر جلو، قد تتراكم الرطوبة والبكتيريا بين الأظافر الطبيعية والصناعية، مما يشكل بيئة مثالية لنمو الفطريات والالتهابات البكتيرية. هذا الأمر قد يؤدي إلى تغير لون الأظافر، وظهور روائح كريهة، وأحياناً التهابات مؤلمة تتطلب علاجاً دوائياً.

تأثيره على الجلد المحيط بالأظافر

إلى جانب التأثيرات السلبية على الأظافر نفسها، يمكن أن يؤدي سوبر جلو إلى جفاف وتشقق الجلد المحيط بها. مع مرور الوقت، قد يصبح الجلد قاسياً ومتقشراً، مما يزيد من احتمالية الإصابة بجروح والتهابات جلدية قد تحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

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كيف يمكن تجنب أضرار سوبر جلو؟

ترطيب الأظافر بزيوت طبيعية مثل زيت الزيتون

لحماية الأظافر من الأضرار التي يسببها سوبر جلو، يمكن اتباع بعض النصائح والبدائل الآمنة: