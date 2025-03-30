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جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال

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  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 2/9
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 3/9
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 4/9
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 5/9
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 6/9
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 7/9
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  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال 9/9

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 07:25 مساءً - مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جيد شيلتون Jade Chilton
تصوير | غريغ أدامسكي Greg Adamski
مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach
شعر | إيفان كوز Ivan Kuz
مساعدة منسّقة الأزياء | تريكسي هينا أباندو Trixie Hena Abando
العارضة | ناتي Nati، لدى Fashion League
إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao، ولميس جوده Lamis Joudah
موقع التصوير | دبي Enso Studio


تصفحوا النسخة الرقمية لـ عدد مارس2025 من مجلة الخليج 365

 

 

كاب من ألايا Alaya

 

 

 

 

 

فستان من ماكس مارا Max Mara

 

 

 

 

 

 

توب من زيمرمان Zimmermann

 

 

 

 

 

 

معطف من ماغدا بوتريم Magda Butrym

 

 

 

 

 

 

جاكيت من ماغدا بوتريم Magda Butrym

 

 

 

 

 

 

جامبر من ماكس مارا Max Mara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاكيت من كريستينا فيديلسكايا Kristina Fidelskaya
خاتم من أند أوثر ستوريز & Other Stories

 


يمكنك متابعة الموضوع على نسخة الخليج 365 الديجيتال من خلال هذا الرابط

سيعجبك متابعة جلسة تصوير سابقة من الخليج 365 بعنوان.. صحوة الربيع

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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