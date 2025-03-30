جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 07:25 مساءً - مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جيد شيلتون Jade Chilton
تصوير | غريغ أدامسكي Greg Adamski
مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach
شعر | إيفان كوز Ivan Kuz
مساعدة منسّقة الأزياء | تريكسي هينا أباندو Trixie Hena Abando
العارضة | ناتي Nati، لدى Fashion League
إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao، ولميس جوده Lamis Joudah
موقع التصوير | دبي Enso Studio
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