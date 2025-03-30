جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. القوة في الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 07:25 مساءً - مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جيد شيلتون Jade Chilton

تصوير | غريغ أدامسكي Greg Adamski

مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach

شعر | إيفان كوز Ivan Kuz

مساعدة منسّقة الأزياء | تريكسي هينا أباندو Trixie Hena Abando

العارضة | ناتي Nati، لدى Fashion League

إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao، ولميس جوده Lamis Joudah

موقع التصوير | دبي Enso Studio



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كاب من ألايا Alaya

فستان من ماكس مارا Max Mara

توب من زيمرمان Zimmermann

معطف من ماغدا بوتريم Magda Butrym

جاكيت من ماغدا بوتريم Magda Butrym

جامبر من ماكس مارا Max Mara

جاكيت من كريستينا فيديلسكايا Kristina Fidelskaya

خاتم من أند أوثر ستوريز & Other Stories



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