احذر الإفراط في تناول الكعك.. يحوي نسبة عالية من الدهون والسكريات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قدوم عيد الفطر، تكثر العادات الغذائية التي قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة، ومن أبرزها الإفراط في تناول الكعك، والذي يحوي كميات مرتفعة من السكر والدهون، ما يجعله خطرًا حقيقيًا على مرضى السكري والقلب والجهاز الهضمي.

ووفقًا للخبراء، فإنّ تناول الكعك بكميات كبيرة يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة تبدأ من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتصل إلى زيادة الوزن وأمراض القلب، وهو ما يستدعي الحذر.

أضرار الإفراط في تناول الكعك

ارتفاع نسبة السكر في الدم

أوضح الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أنّ الكعك غني بالسكريات والنشويات، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكري.

اضطرابات الجهاز الهضمي

أكد الدكتور علام أن الإفراط في تناول الكعك يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم، التلبك المعوي، والإسهال، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الدهون والسكريات التي تُجهد الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن والسمنة

يحتوي الكعك على سعرات حرارية مرتفعة، حيث تصل الكعكة الواحدة إلى 200 سعرة حرارية، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن، خصوصًا عند تناوله بكميات كبيرة.

أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

أشار الدكتور أحمد علام إلى أن الدهون المشبعة الموجودة في الكعك تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

مشكلات في الكبد والكلى

يحذر الأطباء من تأثير الكعك السلبي على مرضى الكبد والكلى، إذ يؤدي إلى زيادة العبء على الكبد بسبب الدهون، كما يسبب خللا في وظائف الكلى بسبب السكريات المرتفعة.

ضعف المناعة وزيادة الالتهابات

أوضحت الدكتور أحمد علام أنّ الإفراط في تناول السكريات الموجودة بالكعك يزيد من الالتهابات في الجسم، ما يؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تسوس الأسنان

يؤدي السكر الموجود في الكعك إلى تفاعل مع البكتيريا الموجودة بالفم، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان والتهابات اللثة، خصوصًا مع إهمال تنظيف الأسنان بعد تناوله.

التأثير على الحالة النفسية

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالسكر تؤثر على الحالة النفسية، حيث تسبب تقلبات في المزاج وزيادة مشاعر القلق والتوتر، وهو ما قد يؤثر على جودة النوم خلال العيد.

نصائح لتناول الكعك بطريقة صحية