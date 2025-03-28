الامارات | ولاية أميركية تلزم «أبل» و«غوغل» بالتحقق من أعمار المستخدمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت ولاية يوتا الأميركية، أمس، قانوناً يلزم متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة، وأهمّها «أبل» و«غوغل»، بالتحقق من عمر المستخدمين، وهو إجراء سيتم الطعن فيه بالتأكيد أمام المحاكم.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مايو المقبل، ويشير القانون إلى أنّ خدمتَي تنزيل التطبيقات، «أب ستور» و«غوغل بلاي ستور»، تتحمّلان مسؤولية التأكد من أنّ المستخدمين في العُمر المحدّد لاستعمال شبكة تواصل اجتماعي مثلاً.

وهذه المقاربة تدافع عنها المنصات الكبرى منذ فترة طويلة، بينها «ميتا» (فيسبوك، وإنستغرام)، و«سناب شات»، و«إكس»، التي «أشادت» بالقانون في بيان مشترك بُثّ عبر الإنترنت.

وقالت الشركات الثلاث «نشيد بالحاكم سبنسر كوكس وسلطات ولاية يوتا، لكونهما الأوائل في البلاد الذين يمنحون المستخدمين وأولياء الأمور مزيداً من التحكم في تنزيل التطبيقات».