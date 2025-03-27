بأقل التكاليف.. طريقة عمل الكعك بالمقادير أحسن من المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكعك المصري يعتبر من أبرز وأهم تقاليد عيد الفطر في مصر، وله مكانة خاصة في قلوب المصريين، فهو من العادات المتبعة لاستقبال العيد، لذا، تحرص كثير من السيدات على إعداده في المنزل لأسرتها، وخلال السطور التالية، نوضح طريقة عمل الكعك بالمقادير أحسن من المحلات وبأقل التكاليف.

مكونات طريقة عمل الكعك بالمقادير

4 أكواب دقيق

1 كوب سكر ناعم

1/2 كوب زبدة «في درجة حرارة الغرفة»

1/4 كوب زيت نباتي

1/2 كوب حليب دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 بيضة

1/2 كوب ماء دافئ «إذا لزم الأمر»

سكر بودرة للتزيين

طريقة عمل الكعك بالمقادير

وإليكِ طريقة عمل الكعك بالمقادير وفق ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على سي بي سي سفرة.

أولًا: تحضير الخميرة

في وعاء صغير، ضعي 1/4 كوب من الماء الدافئ، ضيفي ملعقة صغيرة من السكر والخميرة الفورية، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر فقاعات.

خطوات تحضير العجينة

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، الفانيليا، ورشة الملح.

ضيفي الزبدة والزيت واخلطي جيدًا حتى يصبح الخليط كالرمل الناعم.

ضعي السكر في الوسط ثم ضيفي الخميرة المتفاعلة.

ضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا وابدأي في عجن الخليط، وإذا كانت العجينة جافة، يمكن إضافة قليل من الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

تشكيل الكعك:

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة حسب الحجم الذي تفضلينه.

شكلي كل كرة على هيئة دائرة، ثم اصنعي فتحة في المنتصف، أو يمكنك تشكيلها بشكل مستطيل أو باستخدام القوالب الخاصة بالكعك.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الكعك في صينية مفروشة بورق الزبدة أو مدهونة بالزبدة.

اتركيه في الفرن لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويصبح لونه ذهبيًا.

بعد أن يبرد الكعك، رشي عليه سكر البودرة.