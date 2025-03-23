كل ما تريد معرفته عن هربس حديثي الولادة.. الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد هربس حديثي الولادة من الفيروسات الخطيرة التي تصيب الرُضع خلال الأسابيع الستة الأولى من ولادته، إذ يحدث عندما ينتقل فيروس الهربس البسيط ( HSV ) من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، والذي يهدد حياة الأطفال، إذ يُسبب عدوى واسعة النطاق تُصيب أعضاء الطفل، قد ينتقل إليهم بعد الولادة نتيجة تقبيلهم، وفقًا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن».

هربس حديثي الولادة.. لماذا هم الأشد خطورة بين الفئات؟

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أوضحت إن أعراض فيروس الهربس الفموي بالفعل أشد لدى الأطفال وتحديدًا الرضع، وذلك بسبب عدم اكتمال جهازهم المناعي، ناصحة بتجنب تقبيل الطفل من الفم وضرورة غسل اليدين قبل حمله أو التعامل معه، لحمايته من الإصابة بالعدوى.

أعراض هربس حديثي الولادة

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تأتي أعراض هربس حديثي الولادة على النحو التالي:

قرح في الفم أو الشفتين أو حولهما.

قرح ونفاطات مؤلمة قبل أن تتحول إلى قشور.

الحمى.

آلام الجسم.

التهاب الحلق (الحلأ الفموي).

الصداع.

تورّم الغدد الليمفاوية بالقرب من موضع العدوى.

مضاعفات هربس حديثي الولادة

وكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، عن مضاعفات هربس حديثي الولادة، والتي جاءت على النحو التالي:

- عدوى حديثي الولادة

قد ينتقل الفيروس من الأم المصابة إلى الطفل وذلك أثناء الولادة، ما قد يُؤدي إلى المُشكلات الخطيرة، وعلى رأسها التهاب الدماغ، صعوبات في التنفس، وقد تصل للوفاة.

- التهاب السحايا الفيروسي

وهو من المضاعفات النادرة والخطيرة التي تؤثر على الأغشية المُحيطة بالدماغ والحبل الشوكي.

- التهاب القرنية

في بعض الأحيان، ينتقل الفيروس إلى العين، وقد يصل إلى التهاب القرنية الهربسي.

- تكرار العدوى

من مخاطر الهربس المعاناة من النوبات المتكررة من العدوى، خاصة عند ضعف جهاز المناعة.