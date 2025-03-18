الامارات | خبراء تغذية: جلد السلمون آمن وصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد سمك السلمون أحد أكثر الأطعمة المغذية على الإطلاق، حيث يحتوي هذا النوع من السمك على مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية والمفيدة للجسم والتي يمكن أن تقلل من خطر التعرض لعدة أمراض مثل التعرض للنوبات القلبية أو السرطان، كما يدخل في العديد من الوصفات اللذيذة والمتنوعة.

ويتجنب البعض تناول جلد السلمون ويعملون على إزالته قبل طبخه، إلا أن دراسات أكدت احتواء جلد السلمون على فوائد صحية ملحوظة، مما يجعله إضافة ممتازة للوجبات الغذائية، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "يو اس ايه توداي".

وبحسب خبراء التغذية، يعد تناول جلد السلمون خيارًا صحيًا يضفي فوائد إضافية على هذا السمك المغذي، وبينما يعتبر السلمون نفسه مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والبروتينات، يحتوي جلده على تركيزات أعلى من هذه الأحماض الدهنية الصحية، بالإضافة إلى دهون صحية أخرى مثل DHA وEPA، التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب والدماغ.

وعلاوة على ذلك، يساعد جلد السلمون في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم ودعم وظيفة المناعة.

فيتامينات ومعادن

وبحسب خبراء في عالم التغذية، فإن السلمون سمك غني بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويتضمن السلمون الكالسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين B12، والنياسين، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والفيتامينات A وC وE، والتي تدعم جميعها الصحة العامة.

ويمكن للعناصر الغذائية السابقة تحسين جودة النوم، وتقوية العظام، وتعزيز المناعة، ودعم صحة الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد السلمون غنيًا بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

كما أن الأوميغا-3 ترتبط بتحسين المزاج والوظائف الإدراكية والذاكرة، وقد تقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.



ويعد السلمون أيضًا مصدرا ممتازا للبروتين الخالي من الدهون، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات البروتين اليومية، والمهم لوظيفة المناعة، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وصحة الشعر والبشرة والأظافر، كما أنه يدعم نمو العضلات وصيانتها وإصلاح الأنسجة.

محاذير طبية

ومع ذلك، هناك بعض السلبيات التي يجب مراعاتها عند تناول السلمون، إذ يمكن أن يحتوي السلمون على كميات صغيرة من الزئبق، خاصة في الأنواع البرية، مما قد يتراكم بمرور الوقت ويسبب مشاكل صحية.

وعلى الرغم من أن تناول السلمون بانتظام لا يُحتمل أن يسبب ضررًا، إلا أنه من المهم الانتباه إلى الكمية المستهلكة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون السلمون المدخن أو المعلب غنيًا بالصوديوم، مما قد يؤثر على صحة القلب ويسهم في ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

كما أن زيت السمك في السلمون يمكن أن يعمل كمميع طبيعي للدم، لذا يجب على من يتناولون أدوية مثل الأسبرين استشارة طبيبهم قبل تناول كميات كبيرة.