القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد كبير من الناس حول العالم من جرثومة المعدة، وهي مرض معدي يصيب الكثيرين نتيجة انتقال البكتيريا الحلزونية إلى الجهاز الهضمي من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، وعلى الرغم من عدم وجود دواء فعال للتخلص منها بشكل مباشر، إلا أن الأنظمة الغذائية والطرق الطبيعية يمكن أن تحقق نتائج مرضية للمرضى، خاصة وأن جرثومة المعدة تسبب العديد من الأعراض المؤلمة.

وعادًة ما تنتقل جرثومة المعدة بسبب تناول أكلات غير صحية معرضة للتلوث، أو انتقال نفس الأطباق أو الأكواب أو زجاجات المياه، بين أكثر من شخص، مع عدم تطهير الخضار والفواكه أو غلي اللحوم.

أعراض جرثومة المعدة

وفقًا لموقع webmd الطبي، فإن أعراض جرثومة المعدة تأتي على النحو التالي:

- آلام في المعدة.

- العطش الشديد.

- الشعور بحمو المعدة.

- خروج الغازات.

- تدهور الصحة.

- الإسهال دون سبب كل فترة.

5 مشروبات تقضي على جرثومة المعدة نهائيا.. تناولهم باستمرار

يمكن للنظام الغذائي الصحي وبعض المشروبات أن تساعد في القضاء على جرثومة المعدة بفضل خصائصها العلاجية، كما ذكر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن»، بينما بعض هذه المشروبات قد تقلل من حدة الأعراض وحتى تساعد في الشفاء منها، وتشمل:

- الشاي الأخضر

عشبة الشاي الأخضر الطازجة غنية بملايين الفوائد، وعلى رأسها مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتريا الضارة.

- الحليب

يحتوي الحليب على مادة اللاكتوفيرين، وهي نوع من البروتين السكري الذي يحمي من الجرثومة، ويعالجها.

- القرفة

تحتوي القرفة، التي يمكن تناولها من خلال غليها بالماء، على مضادات الأكسدة والبكتيريا، ويمكن خلط زيتها مع القرنفل؛ وذلك للعلاج، ومنع نمو أنواع البكتيريا الضارة داخل الجسم.

- العسل

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتيريا الموجودة في المعدة، لذا احرص على تحلية المشروبات بالعسل، وشرابها، خاصة عسل المانوكا الذي يعمل على تثبيط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

- الكركم

يساعد الكركم يساعد على منع تلف المعدة الناجم عن العدوى ويخفف الالتهاب، كما إنه يحافظ على مستويات البكتيريا السليمة في الأمعاء، ويعالج الجرثومة بمنع البكتيريا الضارة.

علاج جرثومة المعدة نهائيًا بالأدوية

يمكن علاج جرثومة المعدة بالأدوية، وفقًا لموقع «webmd» على النحو التالي:

المضادات الحيوية

المضادات الحيوية المصروفة من الطبيب خلال فترة العلاج، لرفع فرص نجاح العلاج، والتقليل من فرص نشأة حالة مقاومة المضادات الحيوية.

الأدوية المثبطة لأحماض المعدة

الأدوية المثبطة لأحماض المعدة، قد يصفها الطبيب للمريض خلال فترة العلاج لتقليل إنتاج أحماض المعدة، وتسريع عملية تعافي بطانة المعدة من مشكلات جرثومة المعدة.