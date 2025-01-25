كيفية الوقاية من العدوى الفيروسية خلال تغير الفصول.. 8 أعراض شائعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغير الفصول، يتعرض كثيرون للإصابة بالعدوى الفيروسية، إذ تقتحم الفيروسات الجسم، وتبدأ في التكاثر داخل الخلايا، ما يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المصحوبة بأعراض، تتسبب فيما يعرف بالعدوى الفيروسية.

وعادة ما تنتشر العدوى الفيروسية عن طريق التنفس أو المخالطة أو من خلال الماء والطعام الملوث، وتشمل العديد من الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وكورونا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

كيفية الوقاية من العدوى الفيروسية خلال تغير الفصول؟

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، في وقت سابق، 6 نصائح مهمة للوقاية من العدوى الفيروسية خلال تغير الفصول، تضمنت الآتي:

1- ضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

2- الحرص على إلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها.

3- ارتداء الكمامة خلال موجة تفشى الأمراض التنفسية.

4- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون.

5- الحرص على تناول اللقاحات، إذ أكدت الوزارة من قبل أن اللقاحات الخاصة بفيروس الإنفلونزا مؤمنة.

6- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة.

كيف تنتشر الفيروسات؟

تنتشر الفيروسات بعدة طرق، منها:

الاستنشاق:

مثل فيروسات الإنفلونزا ونزلات البرد، عن طريق رذاذ المصاب.

التلامس المباشر:

مثل فيروسات الزكام والحصبة.

السوائل الجسدية:

مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وفيروس التهاب الكبد.

الحشرات:

على رأسها فيروسات حمى الضنك والملاريا.

أعراض العدوى الفيروسية

تختلف أعراض العدوى الفيروسية باختلاف نوع الفيروس ومكان الإصابة في الجسم، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل:

الحمى

السعال

العطس

آلام العضلات

الصداع

التهاب الحلق

الطفح الجلدي

الإسهال

علاج العدوى الفيروسية

يعتمد علاج العدوى الفيروسية على تخفيف الأعراض، من خلال:

الراحة

شرب الكثير من السوائل

تناول الأدوية لتخفيف الحمى وآلام الجسم