الامارات | امرأة تشعل النار في منزل باستخدام رقائق التورتيلا المحمصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم قاضٍ على امرأة بالسجن 12 عاماً بعد استخدامها رقائق تورتيلا تاكيس لإشعال النار في منزل بسبرينغفيلد (إلينوي - الولايات المتحدة) كان بداخله ثلاثة أشخاص.

واعترفت باتريشيا ويليامز (44 عاماً) بالذنب في إشعال حريق من الدرجة الأولى في منزل بشارع نورث ويلر في 11 أغسطس 2023.

وأكد المحققون أن الحريق أشعل عمداً من قبل ويليامز، التي اعتقلت في مكان الحادث.

وقال قائد الإطفاء ترافيس موريسي لقناة KY3: «سمحت الاستجابة الفورية لشرطة سبرينغفيلد باحتجاز المشتبه بها قبل أن تتمكن من مغادرة مكان الحادث، ومساعدتهم في جمع إفادات الشهود، ما سمح لمحققي الحرائق بإكمال التحقيق الشامل والمنهجي لمقاضاة قضية الحرق العمد».

وأوضح المحققون أن ويليامز اعترفت للسلطات بأنها استخدمت وجبة رقائق تورتيلا المحمصة لإشعال الحريق، بسبب علمها بأنها ستشتعل بسبب محتواها العالي من الدهون.

ويقول المحققون إن ويليامز صُورت في لقطات مراقبة وهي تشتري بنزيناً بدولارين دولار في محطة قريبة، كما شرعت في صب البنزين الذي خزن في زجاجة صودا، على أرضية المنزل وكومة من الغسيل. ثم أشعلت النار في رقائق التورتيلا واستخدمتها لإشعال الحريق.

ونجا ثلاثة أشخاص داخل المنزل دون إصابات. ولا تزال العلاقة بين ويليامز والضحايا غير واضحة