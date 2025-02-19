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الامارات | نجما «ديرديفل» في «القصص المصورة» 2025

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نجما «ديرديفل» في «القصص المصورة» 2025 1/2
  • الامارات | نجما «ديرديفل» في «القصص المصورة» 2025 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عن مشاركة اثنين من أشهر شخصيات عالم مارفل في الفعالية المقامة في أبوظبي، وينضم تشارلي كوكس وفنسنت دونوفريو، الممثلان الشهيران اللذان جسّدا شخصيتَي (ديرديفل) و(كينغ بين)، وصراعهما الأسطوري الذي حاز اهتمام الجمهور حول العالم، إلى معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025، يومَي 18 و19 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويستمتع الحاضرون في المعرض بفرصة لقاء الضيفين والمشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة حصرية، فضلاً عن إمكانية الحصول على توقيعهما، ما يجعل من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2025 فعالية لا تُفوت لعشاق القصص المصورة وعالم السينما والثقافة الشعبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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