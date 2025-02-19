«ليه حالتك النفسية مهمة؟».. نصائح للحفاظ على صحتك وتجنب الاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤكد الدراسات الطبية على أهمية الصحة النفسية، وكيف يمكن أن تلعب التمارين الرياضية دورًا محوريًا في تحسين الصحة النفسية، إذ تساهم في تقليل التوتر وتعزيز المزاج العام، وتعتبر من الوسائل الفعالة في تخفيف القلق والاكتئاب، كما أنها تساعد في تحسين التركيز والمزاج على المدى الطويل، ليس هذا فحسب فالتغذية السليمة، والدعم الاجتماعي، والنفسي، أسلحة للحفاظ على صحتك النفسية، وفي هذا التقرير نجيب على السؤال الآتي، ليه صحتك النفسية مهمة؟.. نصائح للحفاظ على صحتك وتجنب الاكتئاب، وفقًا لأحد الاستشاريين النفسيين.

ليه صحتك النفسية مهمة؟.. نصائح للحفاظ على صحتك وتجنب الاكتئاب

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، بل هي جزء لا يتجزأ منها، فالعقل السليم في الجسم السليم.

وتؤثر الصحة النفسية على جميع جوانب حياتنا، بدءًا من طريقة تفكيرنا وشعورنا، وصولًا إلى قدرتنا على التعامل مع التحديات والعلاقات مع الآخرين.

ليه الصحة النفسية مهمة؟

- تحسين المزاج وتقليل التوتر: عندما نتمتع بصحة نفسية جيدة، نكون أكثر قدرة على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، ونشعر بالسعادة والرضا.

- تعزيز الإنتاجية والإبداع: الصحة النفسية الجيدة تساعدنا على التركيز واتخاذ القرارات بشكل أفضل، ما يزيد من إنتاجيتنا وإبداعنا في العمل أو الدراسة.

- تحسين العلاقات الاجتماعية: عندما نكون في حالة نفسية جيدة، نكون أكثر قدرة على بناء علاقات صحية وإيجابية مع الآخرين، ما يعزز دعمنا الاجتماعي ويقلل من الشعور بالوحدة والعزلة.

- الوقاية من الأمراض الجسدية: أظهرت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، فالأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

- تحسين نوعية الحياة بشكل عام: الصحة النفسية الجيدة تساعدنا على الاستمتاع بالحياة بشكل كامل، وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، ما يزيد من شعورنا بالسعادة والرضا.

ليه صحتك النفسية مهمة.. نصائح للحفاظ على صحتك وتجنب الاكتئاب

ممارسة الرياضة:

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة صفاء حمودة، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، إن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تقليل التوتر والضغط العصبي من خلال تعزيز إفراز هرمونات مثل الإندورفين، الذي يعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب.

وأوضحت أن التمارين الرياضية تحفز وظائف الدماغ، وتحسن نوعية النوم، ما ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية للفرد.

وأشارت إلى أن التمارين الرياضية تساهم في تقليل التوتر والضغط العصبي من خلال تحفيز الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين إلى المخ، ما يعزز الإحساس بالراحة النفسية والاسترخاء، مضيفة أن حتى التمارين الخفيفة، مثل المشي المنتظم، يمكن أن تكون كافية لتحسين المزاج وتقليل الشعور بالقلق.

التغذية الصحية:

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات والبروتينات يساعد على تحسين الصحة العامة، بما في ذلك الصحة النفسية.

تجنب الكحول والمخدرات:

فهذه المواد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية وتزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ممارسة الاسترخاء:

مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق، فهي تساعد على تقليل التوتر والقلق.

قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء:

الدعم الاجتماعي يلعب دورًا مهما في الحفاظ على الصحة النفسية.

ممارسة الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها:

يساعد على تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

طلب المساعدة الطبية عند الحاجة:

لا تتردد في طلب المساعدة من متخصص إذا كنت تعاني من مشاكل نفسية، فالعلاج المبكر يساعد على الشفاء والتعافي.