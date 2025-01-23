الامارات | بوتشيلي يسكن بجوار نيمار في «بوغاتي» دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس مكانة دبي الاستثنائية على خريطة الاستثمار العقاري، وقّع فنان الأوبرا العالمي، أندريا بوتشيلي، عقد شرائه لوحدة سكنية فاخرة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في دبي، الذي يُعدّ أول المشاريع التي تحمل علامة «بوغاتي» على مستوى العالم.

جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي احتضنه فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة بن غاطي للتطوير العقاري، المهندس محمد بن غاطي، الذي صرّح قائلاً: «نحن فخورون بانضمام الأسطورة أندريا بوتشيلي إلى عائلة بن غاطي، إن ثقة أندريا بمجموعتنا دليل على فخامة التصميم والالتزام الراسخ بتقديم أعلى معايير التميّز لعملائنا الكرام».

ويمتاز المشروع، الواقع في منطقة الخليج التجاري، بطابعه العمراني المبتكر، ويضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في المنطقة.

ويعكس اختيار عائلة بوتشيلي لمشروع «بوغاتي ريزيدنسز» إعجابها بالتميّز المعماري والفخامة، انسجاماً مع المسيرة اللامعة للمغني الذي يُعدّ من أشهر الأصوات في عالم الأوبرا، وقد اقتنى النجم البرازيلي نيمار، أخيراً، شقة بنتهاوس فاخرة في المشروع نفسه بقيمة 200 مليون درهم.