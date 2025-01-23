الامارات | نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفاوض النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن «نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل، قبل نهاية عقده نهاية يونيو المقبل».
وأضاف: «النادي لا يمانع رحيله، والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين»، موضحاً أن «نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته» من دون أن يحدّد قيمته.
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