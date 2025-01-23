اخبار الرياضه

الامارات | نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي

0 نشر
الرياض - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي 1/2
  • الامارات | نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفاوض النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن «نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل، قبل نهاية عقده نهاية يونيو المقبل».

وأضاف: «النادي لا يمانع رحيله، والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين»، موضحاً أن «نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته» من دون أن يحدّد قيمته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا