الامارات | صرعة جديدة بين الفتيات في الصين.. التقاط صور لحمل مزيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تجتاح صرعة جديدة وغريبة وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وهي صور التقاط الحمل المزيفة للفتيات.

وقد تم ترويج هذا الاتجاه جزئيًا من قبل مؤثرة الجيل Z ميزي جيجي، التي شاركت متابعيها كيف قامت بتصوير جلسة تصوير للحمل، على الرغم من أنها لم تكن حاملًا في الواقع.

وبدافع من الرغبة في التقاط صور الحمل وهي لا تزال صغيرة، قامت جيجي بتصويرها بمساعدة نتوء مزيف للحمل - متوفر عبر الإنترنت بحوالي 50-100 دولار. وقالت مروجة للفكرة "بينما لا زلت نحيفة، ارتديت بطنًا مزيفًا لالتقاط صور الأمومة واستمتعت بحياة معدة مسبقًا." وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

ولاحقا تبعتها أخريات، حيث صرحت إحداهم، "لقد تعلمت شيئًا جديدًا. سأشتري بطنًا مزيفًا وألتقط صورًا للأمومة بينما لا زلت في أنحف حالاتي!"

واعترفت أخرى بالتقاط صور زفاف مزيفة في سن 22، على الرغم من كونها عزباء، ويثير هذا الاتجاه قلق بعض المواطنين الصينيين، حيث تواجه البلاد انخفاضًا في معدلات الزواج والولادة.

وارتفع متوسط ​​عمر المرأة في البلاد عند إنجاب طفلها الأول من 26.4 إلى 27.4 بين عامي 2019 و2022، "مما يشير إلى أن عددًا أقل من العائلات تختار إنجاب أي أطفال، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات المواليد للطفل الثاني والثالث"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ويرى آخرون أن هذه الحيلة سخيفة، حيث قال أحد المعلقين مازحًا: "سألتقط صور عيد ميلادي السبعين الآن ثم أنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لاحقًا. سيجعلني هذا أبدو صغيرًا جدًا!"

وأضاف آخر: "سأجد بعض الوقت لترتيب صور جنازتي قبل أن أموت".