الامارات | السفينة التاريخية «الأجمل في العالم» تصل إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل السفينة الشراعية التاريخية «أميريجو فسبوتشي»، سفينة التدريب وسفيرة «صنع في إيطاليا» التابعة للبحرية الإيطالية، للمرة

الأولى في تاريخها الممتد على مدار 93 عاماً، إلى الإمارات، حيث ستزور أبوظبي حتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك كجزء من جولتها العالمية التي انطلقت من إيطاليا في الأول من يوليو 2023.

وتُعدّ هذه الزيارة المحطة الـ31 في مسار رحلة السفينة حول العالم، حيث سيقام حفل استقبالها في ميناء زايد، بالشراكة مع محطة أبوظبي للسفن السياحية، وبالتعاون مع مبادرة «حياكم في أبوظبي».

ويُعرف عن هذه السفينة بأنها «الأجمل في العالم»، حيث تجسّد التقاليد البحرية العريقة التي تمتد لأكثر من 90 عاماً، وتُعدّ رمزاً للفخر في القوات المسلحة الإيطالية.

وتحتضن السفينة الإيطالية فعاليات معرض «فيلاجيو إيطاليا» في أبوظبي، الذي يتضمن مجالات متنوعة، مثل: الثقافة، والموسيقى، والفن، والمسرح، والتصميم، والسينما، والمؤتمرات، والرياضة، ودعم أصحاب الهمم، إضافة إلى تجارب طعام مميّزة، حيث ستقدّم فرقة «جارديا دي فينانزا» بقيادة المايسترو الكولونيل ليوناردو لاسيرا إنجروسو عرضين موسيقيين، إلى جانب مشاركتها في الاحتفالات الرسمية، فضلاً عن حفلات لفنانين من أوركسترا «فيرونا أرينا» الشهيرة و«جوقة دبي الغنائية»، والفنانة الإيطالية سيرينا أوتييري، والفنان مارك زيتي والإخوة كولتيلي، بجانب عرض موسيقي مسرحي بعنوان «المحيط: بوابة الحلم - حكايات من البحر بين الموسيقى والشعر»، وحفل موسيقي بعنوان«بيلكانتو» بإشراف الفنان جوردون سانتورو.

ويشارك الفنان الإيطالي جاغو (جاكوبو كارديلو) في معرض «فيلاجيو إيطاليا» في أبوظبي، وهو نحات موهوب حاز شهرة عالمية كونه أول من أرسل تمثالاً رخامياً إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، تزامناً مع مهمة وكالة الفضاء الأوروبية.

وتتضمن أنشطة الحدث، أيضاً، فعاليات في مجالات التصميم، والسينما، والأنشطة المخصصة للأطفال، وفنون الطهي، بجانب مجموعة من المؤتمرات.