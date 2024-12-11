الامارات | تحذير من الوقوف فترات طويلة.. يرفع ضغط الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت نتائج دراسة فنلندية جديدة إلى أن الوقوف لفترات طويلة في العمل يمكن أن يكون ضارا للقلب والدورة الدموية، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Medicine & Science in Sports & Exercise.

ونظرًا لأنه تبين أن النشاط البدني يخفض ضغط الدم، فقد كانت النصيحة الطبية دائمًا هي أن يكون الشخص أكثر نشاطًا وأن يقلل من الوقت الذي يقضيه في نمط حياة خامل. إن الأنشطة التي لا تزيد من إنفاق الطاقة بشكل كبير فوق مستوى الراحة تقع ضمن فئة الجلوس، والتي تشمل الجلوس في العمل.

في حين أن فوائد النشاط البدني على ضغط الدم معروفة جيدًا، ولكن سعى باحثون من جامعة توركو في فنلندا إلى مقارنة السلوك المستقر بالنشاط البدني في مجالات محددة - في العمل، أثناء أوقات الفراغ، وفي أيام خارج العمل - لمعرفة كيف يؤثر كل واحد منها على ضغط الدم على مدى 24 ساعة.

أفضل قياس لضغط الدم

يُظهر القياس المستمر على مدار 24 ساعة كيف يتغير ضغط الدم على مدار اليوم وأثناء النوم، ما يوفر صورة شاملة أكثر دقة لضغط الدم لدى الشخص.

وقالت جوا نورها، الباحثة في الدكتوراه والباحثة الرئيسية في الدراسة، إنه "بدلاً من أي قياس منفرد، يعد ضغط الدم على مدار 24 ساعة مؤشراً أفضل لقياس ضغط الدم وتأثيره على القلب والأوعية الدموية طوال النهار والليل". شرحت الباحثة نورها أنه "إذا كان ضغط الدم مرتفعا قليلا على مدار اليوم ولم ينخفض بما فيه الكفاية حتى في الليل، تبدأ الأوعية الدموية في التصلب ويتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر للتعامل مع الضغط المتزايد. وعلى مر السنين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

ضغط الدم الانبساطي

كشفت نتائج الدراسة أن السلوك المستقر أثناء وقت العمل كان مرتبطا بانخفاض ضغط الدم الانبساطي على مدار 24 ساعة. بعبارة أخرى، إن ضغط الدم الانبساطي هو الرقم الثاني أو "السفلي" (على سبيل المثال، 80 في 120/80). وهو يمثل الضغط في الشرايين أثناء مرحلة راحة القلب، بين الضربات. لأن عضلة القلب تسترخي أثناء الانبساط، وذلك عندما يتلقى القلب نفسه معظم تدفق الدم. وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن قضاء المزيد من الوقت في الوقوف في العمل كان مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم الانبساطي على مدار 24 ساعة، مدفوعًا في الغالب بضغط الدم الانبساطي أثناء النهار. لم يرتبط الوضع خارج أيام العمل بأي متغيرات في ضغط الدم.

الأطراف السفلية

وأوضح الباحثون أن "الوقوف يؤدي إلى تجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الدم المركزي والذي يتم تعويضه عن طريق زيادة النشاط الودي (على سبيل المثال، زيادة النتاج القلبي ونغمة الأوعية الدموية)".

ما يقصدونه هو أن الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى رفع ضغط الدم، لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لتحريك الدم الذي تجمع في الأطراف السفلية.

تمارين رياضية بسيطة

وقالت نورها: "يمكن أن يوفر المكتب واقفاً تغييراً لطيفاً عن الجلوس في المكتب، ولكن الوقوف أكثر من اللازم يمكن أن يكون ضاراً"، ناصحة بأنه "من الجيد أخذ قسط من الراحة من الوقوف خلال يوم العمل، إما عن طريق المشي كل نصف ساعة أو الجلوس لبعض أجزاء اليوم."

وأضافت الباحثة نورها أنه "من الجيد تذكر أن النشاط البدني في العمل ليس كافيًا في حد ذاته"، موضحة أن "الانخراط في التمارين البدنية المتنوعة أثناء وقت الفراغ يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، مما يجعل التحكم في الإجهاد المرتبط بالعمل أكثر سهولة. وبالمثل، يجب على الموظفين الذين يعملون في وظائف مستقرة في الغالب التأكد من حصولهم على ما يكفي من التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم.