الامارات | «رغوة مبتكرة» تنقي المياه من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من الباحثين الصينيين في تطوير رغوة مبتكرة قابلة للتحلل الحيوي، تتميز بقدرتها على إزالة 99.8% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة من مصادر المياه المختلفة.

ونقلت قناة الصين المركزية عن باحثين من جامعتَي ووهان وهواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، أن الرغوة المبتكرة تُصنع من مواد طبيعية، تشمل الكيتين المستخرج من عظام الحبار والسليلوز من القطن، وتتميز بإمكانية إعادة استخدامها مرات عدة مع الحفاظ على كفاءتها العالية.

وأكد أحد الباحثين المشاركين في الدراسة،

وو يانغ، أن الاختبارات أجريت على عينات من مصادر مياه متنوّعة، شملت مياه الري والبحيرات والبحر والبِرَك، إذ حافظت المادة على معدل إزالة يتجاوز 95% حتى بعد إعادة استخدامها خمس مرات.

وأشار الباحثون إلى أن المادة المبتكرة لا تتأثر بوجود الملوثات الأخرى في المياه، مثل المعادن الثقيلة والجسيمات غير العضوية، مضيفين أن قابليتها للتحلل الحيوي تجعلها صديقة للبيئة.

يُشار إلى أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تُعد من أبرز الملوثات المقلقة في مصادر المياه، نظراً إلى تأثيراتها السلبية في صحة الإنسان والبيئة.