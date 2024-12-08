النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بيومه الرابع: إطلالات جمالية كلاسيكية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - لليوم الرابع على التوالي، تألقت أبرز النجمات على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 Red Sea International Film Festival، حيث كان حضورهن لافتاً بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر، وذلك خلال حفل ثلاثة أفلام عالمية هي فيلم "HEAT" وفيلم "SAIFY" وفيلم "MARIA".

وسيطر المكياج الراقي على إطلالات النجمات الجمالية لناحية ألوان ظلال العيون التي تنوعت بين الترابية والزهرية، إلى جانب رسمات العيون البارزة أحياناً مع مكياج البشرة الموحد والطبيعي وألوان أحمر الشفاه المنوعة بين البارزة والخفيفة.

وكان حضور النجمة فاطمة البنوي لافتاً بين النجمات بإطلالة راقية لفتت الأنظار إليها إلى جانب النجمة نور الخضراء وغيرهن من النجمات.

ومن "الخليج 365" إليك أبرز إطلالات النجمات الجمالية في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024.

أروى جودة بمكياج زهري براق

أروى جودة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ'الخليج 365'

النجمة أروي جودة لفتت الأنظار بإطلالتها على سجادة مهرجان البحر الأحمر بيومه الرابع، حيث حضرت حفل "heat" بفستان ناعم باللون الفوشيا تميز بعقدة الفراشة الكبيرة على الصدر، ونسَّقت مع إطلالتها مكياجاً زهرياً براقاً ارتكز على ظلال العيون الزهرية المدمجة مع الظلال السموكي والكحل الأسود المحدد لرسمة العين إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة، كذلك اعتمدت الفاونديشن الناعم المناسب للون بشرتها، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع من وحي الزمن الجميل مع الغرة الوسطية العريضة.

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فاطمة البنوي بمكياج ذهبي ناعم

فاطمة البنوي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ'الخليج 365'

وتألقت النجمة فاطمة البنوي في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة باللون البيج تميزت بالرقي والأناقة في تصميمها، ونسَّقت معها مكياجاً ذهبياً ناعماً اختارت فيه ظلال العيون الذهبية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة الموحد والمناسب للون البشرة البيضاء مع البلاش البرونزي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة الناعمة والمصقولة بالغرة الجانبية.

يسرا اللوزي بمكياج ناعم

يسرا اللوزي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ'الخليج 365'

النجمة يسرا اللوزي تألقت بفستان أزرق مائي في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر ونسَّقت مع فستانها مكياجاً ناعماً خفيفاً ارتكز على ظلال العيون الباهتة فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات من الماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية بطبقات الفاونديشن الخفيفة إلى جانب أحمر الشفاه الوردي المات، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الجانبية المنسدلة على الكتف.

تسريحات شعر مميزة تألقت بها النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

نور الخضراء بمكياج كلاسيكي أنيق

نور الخضراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ"الخليج 365"

النجمة نور الخضراء تألقت بفستان باللون الأحمر من قماش الساتان في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، ونسَّقت مع إطلالتها مكياجاً كلاسيكياً راقياً ارتكز على الظلال الذهبية الناعمة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، وبدت بشرتها مشرقة بالفاونديشن المناسب للون بشرتها، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز، كذلك اعتمدت تسريحة كعكة عشوائية جانبية ومنخفضة مع الغرة الويفي المنسدلة على جانب الوجه.

هنا شيحة بمكياج نيود ناعم

هنا شيحا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير عدنان مهدلي خاص لـ"الخليج 365"

النجمة هنا شيحا حضرت مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بيومه الرابع، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل بقصة الكورسيه، واختارت مع إطلالتها مكياج نيود ناعماً بطبقات خفيفة من ظلال العيون النيود فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الخفيفة، إلى جانب الفاونديشن الموحد والمخملي وأحمر الشفاه النيود الخفيف، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس القصير بطبقات متدرجة مع فرق الغرة الجانبي.