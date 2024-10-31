الامارات | علماء: الجيوب الأنفية لدى التماسيح منعتها من الغوص العميق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء أن الجيوب الأنفية لدى التماسيح التي كانت منتشرة في عصور ما قبل التاريخ، منعتها من التطور للغوص في الأعماق، مثل: الحيتان والدلافين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، بأن الباحثين، وهم من جامعتي ساوثهامتون وإدنبرة، قارنوا بين كائنات الـ«ثلاتوسوتشيان» التي كانت تعيش في عصر الديناصورات، وأسلاف الحوتيات مثل: الحيتان والدلافين.

وأوضح العلماء أن هذه الحوتيات تطورت من الثدييات التي تعيش على الأرض، وخلال هذه العملية التي استمرت 10 ملايين عام، تقلّصت الجيوب الأنفية المحاطة بالعظام لديها، وتطوّرت لديها الجيوب الأنفية والأكياس الهوائية خارج جماجمها.

وكان من شأن هذا أن يخفف من زيادة الضغط خلال عمليات الغوص الأكثر عمقاً، ما يسمح للدلافين بالوصول إلى مئات الأمتار تحت سطح البحر، وللحيتان بالوصول إلى آلاف الأمتار من دون الإضرار بجماجمها.