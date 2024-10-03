ألوان صبغات شعر لاستقبال خريف 2024 بحلة جديدة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - مع تغير الفصول، تفضل كثيرات من النساء تغيير لون الشعر ومنحه لمسات جديدة لتبدو إطلالتهن أكثر جاذبية وسحراً وتجدداً. وفي كل فصل تُدرج ألوان شعر في مقدمة صيحات صبغات الشعر الرائجة، لتكون الخيار الأفضل للمرأة للحصول على إطلالة متجددة ومواكبة للموضة تناسبها لاستقبال الفصل الجديد بإطلالة ملفتة. وفي خريف 2024، يمكنك استقبال فصل الخريف بألوان شعر دافئة وداكنة هي الأكثر رواجاً، وهي واحدة من الحيل التي تساعدك في الشعور بالسعادة والثقة والتجدد. ومن ألوان الشعر الرائجة لخريف 2024 هو اللون البني والدرجات الداكنة منه، ومن مميزاته أن يتناسب مع البشرة المتوسطة والسمراء، إلى جانب صبغة الشعر البني المحمر التي تجمع بين اللونين البني والوردي المحمر، وهو ما يمنح الشعر إطلالة متميزة أكثر عمقاً وحيوية، وهو مناسب لجميع ألوان البشرة الفاتحة والمتوسطة والسمراء. كذلك، تدرج ألوان الشعر الأحمر والنحاسي بتدرجات مختلفة ضمن صيحات ألوان الشعر لهذا الخريف، وهي من الألوان المناسبة لفصلي الخريف والشتاء.

ولتحصلي على إطلالة جذابة في خريف 2024، يمكنك مواكبة ألوان صبغات الشعر على طريقة النجمات واختيار منها ما يناسب بشرتك وذوقك. وقد اخترنا لك هنا باقة مميزة منها لتختاري من بينها ما يناسبك.

صبغة الأحمر البرغندي من مرام علي

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تشتهر الممثلة مرام علي بصيحاتها الجمالية التي تلهم الشابات من كافة الأعمار، وفي كل إطلالة لها نراها تتبع خطوط موضة جديدة تبرز شخصيتها الجريئة خاصة في ألوان شعرها، وقد تحولت من الشعر الأشقر إلى الأحمر البرغندي الذي يناسب صاحبات البشرة البيضاء، ويمكنك أن تستلهمي لون الشعر هذا لاستقبال فصل الخريف بإطلالة متفردة تناسبك وتبرز جمالك، اختاري صبغة اللون الأحمر بدرجة البرغندي مع تسريحة الشعر الويفي الطويل على طريقة مرام علي لتلفتي الأنظار في كل الأوقات.

وفي هذا السياق، يمكنك أجمل ألوان درجات صبغات الشعر البني تناسب جميع ألوان البشرة

صبغة الشعر النحاسي من مي كساب

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يعد لون الشعر النحاسي بدرجاته المختلفة الأكثر رواجاً في خريف 2024، وعلى طريقة الممثلة مي كساب، التي خسرت الكثير من الوزن في الآونة الأخيرة بعد عملية التكميم التي أجرتها، وفضلت تغيير ستايلها بشكل نهائي بعدما استعادت رشاقتها، ظهرت بفيديو على إنستغرام وهي تقوم بتغيير جذري في لون شعرها من الأشقر إلى النحاسي مع وصلات الشعر الطويلة. ويناسب لون الشعر النحاسي صاحبات البشرة الحنطية والسمراء لذا ننصحك به لاستقبال فصل الخريف بلوك جديد.

صبغة الشعر الكستنائي الهادئ من منة فضالي

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ومن الصيحات الرائجة في خريف 2024 في ما يتعلق بألوان الشعر هو الشعر الكستنائي بلمسات هادئة لامعة التي تناسب معظم ألوان البشرة، ومن الممثلة منة فضالي المعروفة بتجددها الدائم ومواكبتها المستمرة لألوان الشعر، يمكنك اختيار لون الشعر الكستنائي الهادئ على طريقتها، وهو لون يتناسب مع فصل الخريف بخاصة مع تسريحة شعر عصرية ويفي بوصلات الشعر الطويلة المموجة.



صبغة الشعر الأحمر من منة عرفة

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ومن ألوان صبغات الشعر التي ترغب الكثير من الفتيات تجربته في فصل الخريف هو لون صبغة الأحمر البارز الذي يليق بالبشرة الحنطية والسمراء، وعلى غرار الممثلة منة عرفة يمكنك تطبيق هذا اللون لاستقبال الخريف، كونه يضفي على إطلالتك لمسات تعكس الأنوثة والغموض والشجاعة في الوقت نفسه. لا تنتظري كثيرًا قبل أن تتوجهي إلى مصفف الشعر لتتألّقي بهذه الصيحة التي ستجعلك محطّ الأنظار أينما تواجدت.

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صبغة الشعر البني الداكن من ياسمين صبري

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ويتصدّر البني الداكن قائمة ألوان الشعر الأكثر رواجًا منذ بداية العام 2024، إذ رأينا كثيرات من النجمات تتألق به إلى جانب أجمل تسريحات الشعر، ومن بين النجمات اللاتي اشتهرن بشعرهن البني الداكن ياسمين صبري، التي تعد أيقونة في الجمال والموضة، وعلى طريقتها يمكنك التألق بشعرك البني الداكن في خريف 2024، وهو لون يليق بكل ألوان البشرة ويزيد إطلالة المرأة جاذبيّة ويجعلها تبدو أصغر سنّاً..

صبغة الشعر الأسود من ماغي بو غصن

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لا تنتهي موضة الشعر الأسود، حيث تكون رائجة في كافة الفصول، وتتبعها كثيرات من النجمات في كل الأوقات، ولا تستغني عنها، بخاصة أنها تبرز جمال البشرة البيضاء تحديداً وتمنح المرأة إطلالة شبابية جذابة. وإذا كنت من محبات لون الشعر هذا، يمكنك التألق بلون الشعر الأسود على غرار الممثلة ماغي بو غصن التي لم تستغن عنه طوال مسيرتها في التمثيل، ولا تزال إلى اليوم تشتهر بشعرها الأسود وتسريحات الشعر العصرية الجذابة.

صبغة الشعر النحاسي البرتقالي من دانييلا رحمة

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من ألوان صبغات الشعر التي ترغب كثيرات من الفتيات تجربته هو لون صبغة النحاسي البرتقالي، ولكن يقلقن من عدم ملاءمته مع بشرتهن، ولكن عند معرفة أنه يتم مزجه مع لون القرفة البني الفاتح، للحصول على الدرجة المناسبة والتي تتلاءم مع ألوان البشرة، ستحصلين على لون نحاسي برتقالي رائع على طريقة الممثلة دانييلا رحمة، حيث يتطلب هذا اللون بعض الجرأة لتطبيقه، وهو يناسب صاحبات البشرة البيضاء والعيون الملونة.