هدى حسين عن تكريمها بـ الشارقة السينمائي: سعيدة بمنحي جائزة الإنجاز مدى الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - عبرت الفنانة هدى حسين عن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به في النسخة الـ 11 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والتي انطلقت فعالياته أمس الأول السبت وتستمر حتى يوم 12 أكتوبر.

هدى حسين تعلق على تكريمها بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

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شاركت النجمة هدى حسين محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على"إنستغرام " مقطع فيديو قصير، ظهرت من خلاله أثناء تكريمها من قبل القائمين على المهرجان، وعلقت بالقول: "سعيدة بمنحي جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2024".

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أفلام المهرجان

تتضمن نسخة المهرجان الحالية عرض أكثر من 90 فيلماً، تم اختيارها بعناية من أكثر من 70 دولة، من بينها زيمبابوي التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان الذي تمكن هذا العام من استقطاب مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تمثل سلطنة عمان، مصر، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية ، فلسطين، كوريا الجنوبية، إسبانيا، وألمانيا، فيما تستضيف منصة "السجادة الخضراء" 3 أفلام تُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الفيلم الكويتي "عماكور" من إخراج أحمد الخضري وبطولة خالد أمين، سماح، حسين الشيرازي، فيلم "الأستاذ" من إخراج فرح نابلسي، وفيلم المغامرات "ديبلودوكس" للمخرج فويتيك واوززيك، وهو من إنتاج سلوفاكيا والتشيك وبولندا.

من جهةٍ أخرى، يستضيف سوق "أفلام المهرجان" الذي يمثل منصة للمخرجين والمهتمين بصناعة السينما من المنتجين، سلسلة من اللقاءات التي تتيح لصناع الأفلام وأصحاب المواهب الناشئة والطلبة فرصة عرض مشاريعهم وأفكارهم أمام خبراء الصناعة والتواصل معهم، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية بمشاركة كوكبة من المخرجين والفنانين والمتخصصين، حيث سيناقشون خلالها العديد من المحاور والقضايا السينمائية وتأثيراتها على الصناعة.

أحدث الأعمال الدرامية لـ هدى حسين

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يُذكر أن الفنانةعُرض لها مؤخراً مسلسل "البيت الملعون" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إذ نالت قصته إعجاب شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية والتي تدور في إطار من الرعب والتشويق بداخل قصر كبير تحدث به أشياء غريبة وغير منطقية.

وليس ذلك فحسب، بل كان لـ هدى حسين جانب أيضاً من الإشادة سواء من قبل الجمهور أو من قبل عدد من النقاد الذين أثنوا على أدائها لشخصية "رزان" والتي قدمتها بالعمل، والذي ضم كوكبة كبيرة من نجوم الخليج على رأسهم جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، وآخرون، والمسلسل من تأليف نجاة حسين ومن إخراج محمد جمعة.

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