محمد عبده يستضيف عبدالله بالخير في منزله الجديد.. ويُطعمه في فمه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - استضاف فنان العرب محمد عبده، المطرب الإماراتي عبدالله بالخير، في منزله الجديد الذي انتقل إليه مؤخراً بمدينة جدة بالسعودية.

محمد عبده يستضيف عبدالله بالخير في منزله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه استضافة الفنان السعودي محمد عبده للمطرب الإماراتيومعه عدد من الأصدقاء، في منزله الجديد في جدة.

وظهر في الفيديو محمد عبده وعبدالله بالخير وهما يجلسان على طاولة الطعام ويتبادلان الحديث، ثم اجتمعا على مائدة طعام فخمة، ويظهر بالخير وهو يتساءل: "وين العسل"، ليضايفه فنان العرب ويضع العسل أمامه ويُطعمه في فمه، ويُشيد بالخير بالطعام قائلاً: "ولا ألذ من هالأكل، هذا النوع من الأكل".

محمد عبده يعود ليستأنف نشاطه الفني

استأنف الفنان- الذي يحظى بجمهور كبير بين العرب- نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة والتي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وأبعدته عن الساحة الغنائية.

وظهر الفنان محمد عبده في الأستديو الخاص به، بصحبة الملحن والموزع ومهندس الصوت حسام البجيرمي، وهو يستعد لتسجيل عمل غنائي جديد دون الكشف عن تفاصيل هذا العمل، ووثَّق "البجيرمي" لحظة تواجده مع فنان العرب "محمد عبده"، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر من خلاله الثنائي لحظة التحضير للأغنية الجديدة.

وأرفق حسام البجيرمي الصورة بتعليق أعرب فيه عن مدى سعادته بالتعاون مع الفنان القدير محمد عبده، وكتب: حمد الله على سلامتك يا بونورا، وفرحان أوي وأتشرف بالشغل مع فنان العرب".

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محمد عبده وإصابته بالسرطان

قبل عدة أشهر، كشف فنان العربعن إصابته بـ مرض السرطان، وتلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حديثه مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل رحيله.

وشارك برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر قناة "العربية" رسائل صوتية بين "عبده" وعبدالمحسن، أعلن من خلالها تلقيه لعلاج "الكيماوي" في باريس، ووقتها ضجت منصات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بهذا الخبر وسط عددٍ كبيرٍ من الدعوات بالشفاء العاجل له، سواء من قبل جمهوره في الوطن أو من قبل زملائه في الوسط الفني.

يمكنكم متابعة بالفيديو: ماجد المهندس يتذكر محمد عبده لغيابه عن جولة المملكة هذا العام ويختار هذه الأغنية له ليغنيها

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