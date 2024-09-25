بسبب أمنية بريئة.. الطفلة اللبنانية ياسمينا نصار تتصدر الترند بعد استشهادها

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت صورة الطفلة اللبنانية ياسمينا نصار ترند منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدت حياتها في الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في جنوبي لبنان، تحديدًا في بلدتي صور وصيدا.

قبل استشهادها، كتبت ياسمينا رسالة مؤثرة تعبر عن أملها في البقاء على قيد الحياة مع عائلتها، وسط أجواء الحرب المروعة التي اجتاحت المنطقة.

وكتبت في رسالتها التي انتشرت على السوشيال ميديا: "أمنيتي أن أبقى بخير أنا وعائلتي في الحرب"، كلمات تلخص شعورها بالخوف والذعر، نتيجة الانفجارات والقصف الذي استهدف منازلهم.

أثارت هذه الرسالة ردود فعل قوية على منصات التواصل، إذ تعاطف المستخدمون مع طفولتها البريئة، واستنكروا الوضع الراهن.

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