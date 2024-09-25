مفاجأة.. كيف تؤثر أرجل الدجاج على صحة دماغك وكبدك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق الكثير من الأشخاص تناول أرجل الدجاج لمذاقها اللذيذ واحتوائها على العناصر الغذائية التي تدعم الأعضاء الحيوية في الجسم.

وفقًا للدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن أرجل الدجاج غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامين ب ومضادات الأكسدة، مما يساهم في زيادة التركيز وتحسين الذاكرة.

وأوضح "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أرجل الدجاج تساعد في حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتلعب دورًا في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب.

وأضاف أن الكولاجين والفيتامينات والمعادن الموجودة في أرجل الدجاج، تساهم في دعم وظائف الكبد، ومساعدته في التخلص من السموم، والوقاية من التعرض للتلف على المدى البعيد، كما يدعم وظائف الجسم الحيوية.

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