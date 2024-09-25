فئات ممنوعون من تناول الفول والطعمية صباحا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول الفول والطعمية في الصباح هو عادة شائعة في العديد من الثقافات، وخاصة في الشرق الأوسط، هناك بعض الفئات التي قد يفضل تجنبها لهذا الطبق الغني بالبروتينات والألياف، وذلك لأسباب صحية.

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول، أسباب قد تمنع بعض الفئات من تناول الفول والطعمية

مشاكل الجهاز الهضمي

متلازمة القولون العصبي

وأضاف من خلاتل تصريح خاص لمصراوي، الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة قد يعانون من انتفاخ وغازات بعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول.

ارتجاع المريء

قد يزيد تناول الفول والطعمية من حدة أعراض ارتجاع المريء.

حساسية تجاه بعض المكونات

قد يكون بعض الأشخاص حساسين تجاه بعض المكونات الموجودة في الفول أو الطعمية، مثل الحمص أو التوابل، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

أمراض مزمنة

مرضى الكلى

قد يضطر مرضى الكلى إلى الحد من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفوسفور، والتي تتواجد بكميات كبيرة في الفول.

مرضى النقرس

قد يزيد تناول البقوليات مثل الفول من مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبات النقرس.

مرضى السكري

يجب على مرضى السكري مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها، والفول والطعمية غنية بالكربوهيدرات.

الحالة الصحية العامة

مشاكل في الجهاز الهضمي

الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء قد يجدون صعوبة في هضم الفول والطعمية.

مشاكل في المرارة

قد يزيد تناول الأطعمة الدهنية، مثل الطعمية المقليّة، من الضغط على المرارة.

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